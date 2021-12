Shiffrin, positivo por covid-19

Redacción Deportes, (EFE).- La estadounidense Mikaela Shiffrin, líder de la general de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, anunció que ha resultado positivo por covid-19 por lo que no competirá mañana y el próximo miércoles en las pruebas de gigante y eslalon de Lienz (Austria).

“Estoy bien, pero lamentablemente he dado positivo en el test. Estoy aislada y siguiendo el protocolo. Echaré de menos Lienz”, firmó Shiffrin en un mensaje difundido en redes sociales para anunciar su baja en las citas de esta semana.

La esquiadora estadounidense logró el pasado día 21 su tercer triunfo de la temporada al imponerse en el gigante de Courchevel (Francia), después de haber ganado el gigante de Soelden (Austria) en octubre y el eslalon de Killington (Estados Unidos) en noviembre.

Shiffrin es líder de la general de gigante con 200 puntos, 90 más que eslovaca Petra Vlhova y 98 más que la sueca Sara Hector.

También encabeza la general de la Copa del Mundo con 670, delante de la italiana Sofia Goggia (635), que tras ser décima en la primera manga en Courchevel no acabó la segunda y no puntuó.