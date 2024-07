‘Shogun’ y ‘The Bear’ aspiran a liderar las nominaciones de los Emmy

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Las series ‘Shogun’ y ‘The Bear’ (‘El Oso’) parten como las apuestas favoritas para acaparar el mayor número de nominaciones en la 76 edición de los Emmy tras el vacío que deja la exitosa ‘Succession’ en estos premios, que darán a conocer sus candidaturas este miércoles.

La Academia de la Televisión de EE.UU. revelará a partir de las 8.30 hora local (16.30 horas GMT) los candidatos de estos prestigiosos premios, en los que se espera que ‘The Bear’, conserve su hegemonía en los apartados de comedia e incluso duplique las 13 nominaciones que logró en la pasada edición.

La serie que sigue la historia de Carmen Berzatto, una joven promesa de la alta cocina que se muda a Chicago para reflotar un restaurante de sándwiches familiar, podría sobre todo destacar con las nominaciones de sus protagonistas y ya ganadores al Emmy, Jeremy Allen White, a mejor actor de comedia, y Ayo Edebiri, en el mismo apartado femenino.

Junto a Allen White se esperan nombres como Larry David (‘Curb your Enthusiasm’) o Martin Short y Steve Martin (‘Only Murders in the Building’), mientras que Edebiri podría enfrentarse a Jean Smart (‘Hacks’), Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’) o Selena Gomez (‘Only Murders in the Building’) de recibir una nominación a mejor actriz de comedia.

‘The Bear’ también podría acaparar las categorías de actor y actriz de reparto de comedia gracias al trabajo de Oliver Platt, Lionel Boyce y Matty Matheson, Abby Elliott o Liza Colón-Zayas, y parte como una de las favoritas a mejor serie de comedia.

No obstante, no se esperan grandes sorpresas: los expertos apuntan a que la serie de FX podría enfrentarse a la categoría de mejor serie de comedia con anteriores candidatos como ‘Hacks’ (HBO Max), ‘Abbott Elementary’ (ABC), ‘Only Murders in the Building’ (Hulu), o ‘Curb Your Enthusiasm’ (HBO Max).

El resto de títulos con posibilidades en este apartado son ‘The Gentlemen’ (Netflix), ‘Palm Royale’ (Apple TV+), y ‘Loot’ (Apple TV+), entre otros.

La irrupción de ‘Shogun’, la esperada sorpresa

Gracias al vacío que dejó ‘Succession’, que llegó a su final en 2023 y que acumuló 19 premios en toda su historia, sí se esperan grandes cambios en las candidaturas a serie dramática.

El drama de Hulu ‘Shogun’ ambientada en el Japón del siglo XVII se presenta como la gran favorita y aspira a irrumpir con fuerza en el liderazgo de nominaciones, incluso algunos medios especializados la califican como “la serie del año”, con una épica a la altura de fenómenos como ‘Game of Thrones’ (‘Juego de Tronos’).

Tanto la ganadora de 21 premios Emmy ‘The Crown’ (Netflix) como ‘The Gilded Age’ (HBO Max), ‘Fallout’ (Amazon), ‘The Morning Show’ (Apple) y ‘Mr. and Mrs. Smith (Amazon) suenan entre las apuestas candidatas a acompañar a ‘Shogun’ en la pugna por mejor serie dramática en estos premios, cuyas nominaciones serán anunciadas por la actriz Sheryl Lee Ralph (‘Moesha’) y el comediante Tony Hale.

‘Shogun’ podría amplificar sus tentáculos en el apartado a mejor actor, ya que los protagonistas de esta serie, Hiroyuki Sanada y Cosmo Jarvis, parten como favoritos junto con el británico Dominic West (‘The Crown’), el estadounidense Walton Goggins (‘Fallout’) o Donald Glover (‘Mr. and Mrs. Smith’).

También la japonesa Anna Sawai (‘Shogun’) lidera las apuestas por la nominación a mejor actriz de serie dramática, por encima de estrellas como la estadounidense Emma Stone (‘The Curse’), la británica Imelda Staunton (‘The Crown’), Carrie Coon (‘The Gilded Age’) o Maya Erskine (‘Mr. and Mrs. Smith’).

No se prevé gran participación latina en esta edición de premios en la que en otras ocasiones han brillado actores como el chileno Pedro Pascal o el mexicano Diego Luna, pero la sorpresa la podría dar Eiza González de alcanzar una nominación como mejor actriz por la serie ‘3 Body Problem’ en la que interpreta a una científica llamada Auggie Salazar.

La prensa especializada de Hollywood concuerda en que la exitosa serie de Netflix ‘Baby Reindeer’ (‘Bebé Reno’) y producciones como ‘Ripley’ (Netflix), ‘Fargo’ (FX), ‘True Detective: Night Country’ (HBO Max) o ‘Lessons in Chemistry’ (Apple TV+) tiene un hueco asegurado entre los nominados en los distintos apartados de serie limitada.