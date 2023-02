• El confort de CDV

• La visita de López Obrador

• Richard Cortez, convaleciente

Frase que suele acompañar algunas de las encuestas que pretenden establecer preferencias del electorado sobre candidatos es: “si hoy fueran las elecciones”, que cumple mínimamente con dos funciones que se expresan en la metodología. Por una parte que el reflejo estadístico obedece a una fecha determinada o fechas en la cual se hizo el cuestionamiento y por otra parte prever las variantes que pudieran surgir dentro de la opinión que emiten los electores.

No nos referimos, claro, a las encuestas que utiliza Morena en la selección de candidatos, donde se dice que cambian la metodología por una “metodedología”. Democracia dirigida solía decirse en tiempos del otrora poderoso PRI.

Dicho esto para advertir que en política lo que parece inminente puede cambiar. El que no lo crea que le pregunte a la ministra de la Suprema Corte Yazmin Esquivel, quien ya se consideraba para estas fechas estar presidiendo el máximo órgano judicial de México, quien, además de fracasar en su intento, se encuentra cuestionada, no sobre su trayectoria como Licenciada en Derecho, sino la forma en que obtuvo el título y cédula profesional.

En Tamaulipas se entra en el mes en el que concluye una corta campaña de una elección especial para ocupar una senaduría vacante.

Todo parece indicar que, si no sucede algo verdaderamente excepcional, se registrará una bajísima participación ciudadana en los comicios.

Sin embargo, eso no implica que no haya un efecto político, porque además de la Senaduría vacante que se pretende cubrir, quien quede no será identificado como alguien que fue concertado para su postulación con el actual mandatario estatal. Bien es sabido que, inicialmente, se pensaba que sería una selección de candidato en la que llevaría mano el gobernador o bien Mario Delgado, presidente nacional de Morena o, en última instancia, una concertación entre ambos. Pero no fue así.

En una jugada inesperada, contando con el apoyo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, José Ramón Gómez fue designado candidato. Buena tirada diría un beisbolista. Se postula a un candidato de Morena no identificado, sino emparentado (cuñado) del más aguerrido panista de Tamaulipas, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca quien, a su vez, Francisco, fue factor decisivo en la designación de la candidata del PAN, Imelda San Miguel.

Es decir, quien gane de estos dos contendientes, si se les puede llamar así, estará más ligado al anterior gobernador por familia o militancia política que al actual.

JR, pese a la solicitud de debate de San Miguel, no accedió a confrontarse en este ejercicio que debería de ser infaltable en toda contienda política.

Con el apoyo de Morena, todo lo indica, JR se la puede llevar “nadando de muertito” esperando que al influjo de la figura presidencial morenista el voto lo favorezca el 19 de febrero.

Ah, pero falta la segunda parte. Si como algunas encuestas lo indican JR gana, en ese momento habrá surgido un prospecto real a la sucesión gubernamental por el mismo partido del gobernador. Como también Ismael García Cabeza de Vaca será prospecto a candidato del PAN en la sucesión gubernamental. Ambos con opción de reelegirse como senadores. Uno es hermano y otro es cuñado de, ya sabe usted quien, amigo lector, del ex mandatario estatal panista, quien dentro de lo que cabe podría hablarse de que disfrutará de una situación futura de confort personal y político.

Pero cuál papel juega en el proceso de apoyo partidista el gobernador, a quien JR llamaba en su primer spot radial y televisivo, suponemos que era a él quien se refería “nuestro doctor”, que por cierto ya ha sido eliminado de los subsecuentes mensajes propagandísticos. JR no es quien más hubiera deseado Américo que fuera el candidato, ni que una “corcholata” como el secretario de Gobernación fuera su respaldo en las alturas. Se da por hecho que Américo tiene preferencia por Claudia Sheinbaum.

Pero todas esta elucubraciones quizá dejen de tener sentido una vez que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haga su adelantada visita a Tamaulipas, en pleno periodo electoral, este próximo viernes.

RICHARD CORTEZ

Quien se encuentra en etapa de recuperación tras haberse sometido a una cirugía es el juez del Condado Hidalgo, Richard Cortez. El día 17 del pasado mes de enero, tras habérsele detectado una masa cancerígena se sometió a una operación exitosa en un hospital de San Antonio, de acuerdo con un comunicado oficial. Cortez, quien fue alcalde por dos períodos consecutivos de la ciudad de McAllen, asumió apenas el día primero de enero el puesto de Juez del Condado por segunda ocasión, tras ganar en una elección llevada a cabo el ocho de noviembre del año anterior. Se espera que en los próximos días retome sus funciones.

Email : jose@bgarza.com