Siboldi, técnico de Tigres, niega estar por encima del serbio Paunovic

Monterrey (México), (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador de Tigres UANL, negó que su experiencia en el fútbol mexicano le dé ventaja sobre el serbio Veljko Paunovic, entrenador del Guadalajara, en la final del Clausura.

“Tengo más experiencia en México, pero no por eso estoy por encima del entrenador rival. Paunovic tendrá poco tiempo en el fútbol mexicano, pero tiene mucha experiencia a nivel internacional”, subrayó Siboldi en conferencia de prensa.

El estratega platicó en la previa del partido de ida de la final del Clausura 2023 que su equipo disputará este jueves en su casa, el estadio Universitario, ubicado en Monterrey, Nuevo León, ciudad que se encuentra al norte de México.

Siboldi que tiene recorrido como estratega en México desde hace más de una década, incluso ya ganó un título con Santos Laguna, destacó el andar que ha tenido Paunovic como técnico en el Chicago Fire de la Major League Soccer y en la selección Sub-20 de su país con la que ganó la Copa del Mundo de la categoría en el 2015.

El nacido en Montevideo defendió la jerarquía que Tigres ha ganado desde 2010 gracias a los cinco títulos que ha sumado que lo hacen digno contendiente de un rival como Guadalajara, el segundo equipo con más ligas en el país, tiene 12.

“Por lo que representa Chivas a nivel nacional puede ser que sea considerado favorito, pero Tigres en los años recientes ha generado prestigio con varias finales y títulos, eso da mucho respeto”.

Siboldi, que en su etapa como guardameta sufrió un descenso con Tigres en la temporada 1995-96, confió en que podrá darle a los felinos ese título que no pudo ofrecerles como jugador.

“Es una gran emoción estar al frente de este equipo. Soy un privilegiado por esta oportunidad. Me siento gente de casa que intenta darles ese campeonato que se me negó como jugador”.

Siboldi llegó a la dirección técnica del equipo a tres jornadas del final del torneo regular. Logró clasificarlo al repechaje en el que eliminó al Puebla. En cuartos de final venció al Toluca y en la semifinal echó al Monterrey en el derbi de la ciudad.

Es la segunda vez que Tigres y Chivas se medirán en una final de liga. La primera fue en el Clausura 2017, ocasión en la que se proclamó campeón el Guadalajara.

Tigres buscará ganar su liga número ocho en la historia para igualar al León como el quinto equipo con más títulos en el fútbol mexicano.