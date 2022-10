Siguen subiendo los precios de los autos eléctricos. Aquí tienen todos los datos

Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire

Los precios de los autos usados siguen siendo elevados a raíz de la escasez de microchips, pero comenzaron a estabilizarse en la segunda mitad del 2022. Sin embargo, según un estudio reciente del sitio iSeeCars, los precios de los autos eléctricos continuaron aumentando significativamente.

En julio, los precios de los automóviles eléctricos experimentaron un aumento del 54,3 % con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que los automóviles a gasolina aumentaron sólo un 10,1 %.

Comparaciones mensuales de precios promedio de 2022 vs. 2021: vehículos de combustible convencional vs. vehículos eléctricos



Porcentaje de cambio, combustible convencional

Porcentaje de cambio, Eléctrico (EV) (en production)



Combustible convencional

EVs (en production)

Ene

36.3%

54.1%

Feb

34.4%

43.1%

Mar

30.4%

34.3%

Abr

23.3%

37.5%

May

16.3%

36.2%

Jun

9.8%

40.6%

Jul

10.1%

54.3%

Aumentos de precios de vehículos eléctricos por modelo

iSeeCars analizó los precios de los autos usados en los autos eléctricos para determinar cuál tuvo el mayor aumento de precio en julio del 2022 en comparación con el 2021.

Aumento del precio de los vehículos eléctricos año tras año por modelo, julio de 2022 frente al 2021

Posición

Vehículos eléctricos

Porcentaje de aumento de precio

Aumento de precio en cifras

Precio promedio de autos usados EV’s

1

Nissan LEAF

45.0%

$8,930

$28,787

2

Chevrolet Bolt EV

29.3%

$6,417

$28,291

3

Tesla Model S

27.5%

$17,906

$83,078

4

Tesla Model X

19.7%

$14,863

$90,484

5

Tesla Model 3

16.2%

$7,781

$55,766

6

Kia Niro EV

15.7%

$5,124

$37,732

7

Tesla Model Y

13.6%

$8,381

$70,065

8

Audi e-tron

9.9%

$5,867

$65,420

9

Jaguar I-Pace

3.5%

$1,980

$59,338

10

Porsche Taycan

-3.5%

-$5,042

$138,033