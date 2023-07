Simon Pagenaud se perderá la carrera de Toronto tras su aparatoso accidente en Mid-Ohio

Toronto (Canadá), (EFE).- El piloto francés de IndyCar Simon Pagenaud se perderá la carrera del domingo en Toronto (Canadá) por razones médicas y será sustituido por el sueco Tom Blomqvist, según anunció su equipo, Meyer Shank Racing (MSR).

Es la segunda carrera consecutiva que se pierde Pagenaud, actualmente en el puesto 25 de IndyCar, tras el aparatoso accidente que sufrió durante las prácticas de Mid-Ohio el pasado 1 de julio.

MSR señaló en Twitter que las autoridades médicas de IndyCar no permitieron al piloto francés competir este domingo en Toronto tras ser evaluado.

Por su parte, Pagenaud informó en un comunicado que no ha recibido el alta.

“Aunque me siento bien, todavía me estoy recuperando. Con carreras consecutivas, no hubo bastante tiempo para que mi cuerpo se recuperase totalmente para competir este fin de semana”, afirmó Pagenaud.

El campeonato de IndyCar está dominado en estos momentos por el español Alex Palou, de Chip Ganassi Racing (CGR), con 377 puntos; seguido por Scott Dixon, también de CGR, con 267; y Josef Newgarden, de Team Penske, con 261.