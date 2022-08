Siudy Garrido sorprende con un disco flamenco con zapateo de protagonista

Miami, (EFE).- La venezolana Siudy Garrido sorprende con el lanzamiento de su primer disco, “Bailaora, mis pies son mi voz”, con el zapateo de protagonista, trabajo que llega con el espectáculo del mismo nombre que estará de gira por ciudades de Estados Unidos en 2023.

“Yo no trato de innovar pero me gusta arriesgarme”, señaló en entrevista con Efe la venezolana, afincada desde hace más de una década en Miami (EE.UU.), ciudad donde grabó este disco porque “lo del escenario es efímero”.

La apuesta de Garrido destaca por poner como protagonista en un disco el zapateo flamenco, instrumento central de este trabajo integrado por siete piezas musicales.

“Buscaba algo totalmente diferente, porque no llegaba adonde quería”, aseguró la artista latinoamericana, hija de Siudy Quintero, productora de espectáculos de danza y maestra de flamenco en Venezuela durante muchos años.

Garrido destacó que el disco “Bailaora, mis pies son mi voz”, ya a la venta en todas las plataformas digitales, es fruto de cuatro meses de trabajo de estudio, al que se sumará para acompañarlo una pieza documental dirigida por Pablo Croce.

ESCENAS INÉDITAS

El documental muestra a la artista en escenas inéditas de su proceso creativo y en interacción con cada uno de los músicos con los que trabajó para esta producción.

La artista, que reconoce ser “una bailaora atípica”, dijo que el disco nació también por la necesidad de que lo que se representa en los escenarios no se pierda, actuaciones irrepetibles que ahora tienen una réplica con este nuevo trabajo, según explicó.

La venezolana subrayó que el camino hasta el reconocimiento que ahora disfruta no ha sido fácil, sino más bien una senda larga en un país como Estados Unidos donde el flamenco carece de arraigo y en el que la imagen de este arte no está plenamente afincada, a pesar de su empeño y de otros artistas por difundirlo.

“Siempre busco la excelencia y estar con los mejores artistas de flamenco”, manifestó Garrido, quien ha colaborado en “Bailaora, mis pies son mi voz” con Juan Parrilla, autor de la música del disco.

En la composición figura el guitarrista Manuel Fernández, mientras que las letras son de la propia Garrido, Parrilla y el bailaor Juan Manuel Fernández Montoya “Farruquito”.

PREDOMINIO DE SUS TACONES

“El disco cuenta con la presencia de mis pies”, señaló en alusión al sonido predominante de sus tacones en el trabajo discográfico, una fórmula poco habitual para un álbum, un modelo que la artista no ha dudado en introducir dentro de su tendencia por innovar.

“Si en el entorno -Estados Unidos- hay jazz, música brasileña u otras tendencias, todo esto va influyendo”, destaca sobre su estilo, aunque para aclarar que si bien está dispuesta a absorber en ningún caso trata de alejarse de su condición de bailaora flamenca.

“Mi mayor miedo es el de perder mi voz y no tener qué contar”, subraya sobre el temor a no saber que aportar al flamenco.

Garrido recuerda que viene de un país, Venezuela, en el que el flamenco tiene un arraigo muy fuerte debido a la inmigración española, que hizo que, por ejemplo, haya especialistas en zapatos o vestidos de ese arte, un panorama completamente distinto al que se encontró en Estados Unidos.

REFERENCIA EN FLORIDA

Por ello insiste en el trabajo de promoción del flamenco que realiza desde su escuela en North Miami, un centro que es referencia de este arte en todo el estado de Florida y el país norteamericano.

Asimismo, el Adrienne Arsht Center, uno de principales centros culturales de Miami, es sede de su compañía de danza.

“Bailaora, Mis Pies Son Mi Voz” está formado por las piezas musicales “Un despertar”, “El Origen” (ambas bulerías), “Fronteras del Tiempo” (guajira), “Mi Camino” (taranto-tango), “Guardianas” (seguirilla), “Sin Miedo” (caña-solea por bulería) y “Mi destino” (alegrías).

Entre los músicos que participaron en el disco figuran el guitarrista José Luis de La Paz, el cante de Ismael Fernández y Manuel Gago, la percusión de Adolfo Herrera y el piano de Manuel Gamez.

Alfonso Rodríguez