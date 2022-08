SOFIA REYES SE HACE EQUIPO CON NICOLE ZIGNAGO PARA EL VIDEO MUSICAL “CORAZÓN FRÍO”

La superestrella latina Sofía Reyes se unió con la cantautora peruana Nicole Zignago para su nuevo sencillo “Corazón Frío”. La canción es un himno de poder femenino entre Reyes y su amiga y colaboradora Nicole.

Nicole Zignago comenzó a trabajar con Sofia Reyes cuando coescribió su éxito mundial “1, 2, 3” junto a Jason Derulo y De La Ghetto. El resurgimiento de la popularidad de esta canción recientemente convirtió a Reyes en la artista latina con la mayor cantidad de videos creados en TikTok este 2022. Zignago también trabajó en el último álbum de Sofía Reyes, Mal De Amores, donde coescribió “Casualidad” junto a Pedro Capo. Además Sofía Reyes presentó a Nicole Zignago y Fernanda “Fer” Piña en su video musical de “24/7” para celebrar el amor de sus amigas y como apoyo en el Mes del Orgullo LGBTQ+.

Ahora Zignago y Reyes han grabado su primera canción juntas. Nicole escribió “Corazón Frío” con Juan Ariza, quien también es el productor de la canción. Cuando Nicole le mostró la canción a Sofía, estaba emocionada de grabarla a dúo con su amiga. “Corazón Frío” es una canción que habla sobre ese momento en el que decides salirte de una relación, ya que esa persona ha jugado mal sus cartas, es alguien que ha perdido y al final eres tú el ganador, es el momento en el que decides seguir adelante contigo, sin embargo te ha dejado el corazón frío. Está dedicada a esa persona que no valoró el estar a tu lado, y a través de frases como ya no te quiero nada, no voy a estar cuando se te dé la gana.

“Corazón Frío” es un himno de empoderamiento femenino que habla sobre no dejar que nadie más juegue con tus sentimientos, pues no vas a estar dispuesto a estar a la mano de nadie más. El video musical fue dirigido por José Lupercio en la Ciudad de México. El vídeo nos muestra el momento en el que dos grandes amigas descubren que sus ex parejas ahora comparten casa, por eso toman la decisión de irrumpir en la residencia y ahí da inicio la historia. El video se estrenó este 19 de agosto a las 12 PM MÉXICO en el canal de Youtube de Nicole Zignago.