Sofía Vergara es nominada al Emmy a mejor actriz de serie limitada por la serie ‘Griselda’

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Sofía Vergara recibió una nominación al Emmy a mejor actriz de una serie limitada gracias a su interpretación en ‘Griselda’ de Netflix.

La actriz colombiana competirá por el galardón junto a personalidades de la talla de Jodie Foster, nominada por ‘True Detective: Night Country’, o Naomi Watts, quien protagoniza la serie ‘Feud: Capote vs. The Swans’.

El resto de las actrices nominadas en este apartado son Brie Larson por ‘Lessons in Chemistry’ (Apple TV+) y Juno Temple por ‘Fargo’ (FX) y la ganadora se dará a conocer cuando el próximo 15 de septiembre se lleve a cabo la 76 edición de los Emmy.