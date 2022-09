Solo un 9 % de los empleados en Manhattan van todos los días a la oficina

Nueva York, (EFE).- Sólo el 9 % de los empleados de más de 160 grandes oficinas ubicadas en el barrio neoyorquino de Manhattan trabajan presencialmente los cinco días laborables de la semana, según un estudio publicado por la asociación de empresarios Partnership for New York City.

El estudio apunta que, como promedio, en un día normal en una oficina del barrio económico de Nueva York hay un 49 % de los trabajadores, una tasa superior a la registrada en abril, cuando el porcentaje era de un 38 %.

Asimismo, entre abril y septiembre también ha caído el número de personas que trabajan de forma remota a tiempo completo aunque estos números se han movido poco en los últimos meses.

Si bien en abril era el 28 % de la fuerza laboral de Manhattan la que no aparecía ni un solo día por su mesa de trabajo, el porcentaje ha bajado ahora al 16 %.

El estudio insiste en que el 77 % de los empresarios se muestran favorables a aplicar una política de trabajo híbrido en la postpandemia, principalmente en respuesta a las preferencias mostradas por los trabajadores; y solo un 10 % exige una presencia diaria.

Una de las grandes empresas estadoundinses que apuesta por el regreso al trabajo presencial es Tesla, cuyo director ejecutivo, Elon Musk, ordenó a sus trabajadores trabajar al menos 40 horas semanales a partir del pasado mayo.

Sin embargo, varios medios locales informaron ayer de que la compañía de vehículos eléctricos no ha conseguido todavía su objetivo marcado, debido a la falta de medios o recursos en la oficinas de la marca, para acoger a todos los trabajadores.

Según el medio CNBC, que cita documentos internos de Tesla, esta medida también ha provocado una caída en la moral de los empleados.

El estudio publicado hoy precisa que en Manhattan, el 12 % de los trabajadores acuden las oficinas 4 días a la semana, el 37 % tres días, el 15 % dos días y un 11 % un día a la semana.

Por sectores, el mayor promedio de trabajo presencias se registra en las compañías inmobiliarias (82 %), seguido de las firmas de abogados (62 %) y de los servicios financieros (56 %).

El análisis también apunta que el 59 % de las compañías están ofreciendo incentivos a sus empleados para que regresen a la oficina, entre los que se encuentran actividades sociales, descuentos o gratuidad de las comidas, ayudas de trasporte y apoyo en el cuidado de niños.

Partnership for New York City, que representa a 330 empresas donde trabaja más de un millón de empleados, publica periódicamente el nivel de trabajo presencial en sus oficinas.