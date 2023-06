“Somos Pajaritos”, el cortometraje que da voz a la niñez migrante de México

Ciudad de México, (EFE).- El cortometraje animado “Somos Pajaritos”, producido por Médicos Sin Fronteras (MSF) y ¡Hola! Combo, presenta las historias personales y conmovedoras de niños migrantes narradas por ellos mismos y cómo huyeron de sus hogares, enfrentándose a dificultades y desafíos en su intento por llegar a Estados Unidos.

“Son historias que cuentan las vivencias desde una perspectiva para darnos a entender que los niños pueden tener una afección tanto psicológica como física que no percibimos al representar un porcentaje muy importante de los migrantes”, explicó Reinaldo Ortuño, coordinador médico de MSF en México y Centroamérica.

Los niños, que viven en un albergue ubicado en una ciudad fronteriza de México con Estados Unidos, dejaron a su familia y amigos atrás para cambiar drásticamente de vida.

“Una de cada tres personas en situación ilegal detenidas en México son niños”, destacó Ortuño.

El cortometraje está diseñado de tal manera que los dibujos representan cada historia con una estética que simula haber sido creado por los propios niños migrantes.

“Nosotros somos ese pajarito. Nunca vamos a ir solos, siempre vamos a ir acompañados. Por eso somos pajaritos, porque somos fuertes y valientes”, manifestó Mónica, una niña mexicana.

El corto animado presenta historias reales, que van desde aquellos que huyen por una excesiva violencia hasta aquellos que escapan de la pobreza extrema o en busca de la felicidad.

“Que ya me fuera a Estados Unidos para allá ser feliz”, cuenta Nicole, una niña mexicana en el documental.

Samuel, un niño hondureño, relata cómo tuvieron que escapar de Honduras debido a la alarmante violencia que asolaba su localidad, cobrándose innumerables vidas inocentes.

“Problemas como las condiciones climáticas, la falta de alimentación o la violencia sexual son riesgos que se pueden encontrar en la ruta migratorio haciendo más vulnerable a los niños en comparación con otros grupos”, incidió Ortuño.

El coordinador médico explicó que la salud mental no está reconocido a nivel latino debido a la gran brecha de detención psicológica.

Por ello, MSF tienen brigadas móviles en la frontera con Estados Unidos para dar una atención médica, resolver sus problemas mentales y así “visualizar esas brechas y hacer algo al respecto”, recalcó.

“Cuando los niños narran las historias lo hacen de una manera tan inocente que no se dan cuenta de sus vivencias y el trauma que vivieron”, aseguró.

El cortometraje se difunde en medio del flujo inédito de migrantes en la región, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.