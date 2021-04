Soñadores dan serenata a senadores de Texas para presionar por legalización

Los Ángeles, (EFE News).- La organización United We Dream llevó este martes en Houston, Texas, una serenata a los senadores Ted Cruz y John Cornyn en un intento por hacer que los legisladores apoyen el proyecto de Ley de Promesa y Sueño Americano 2021 (H.R.6).

La serenata con mariachis, que llegó hasta las puertas de la residencia de Cruz y las oficinas de Cornyn en Houston, hace parte de una campaña nacional para lograr la aprobación del amparo a los cientos de miles de inmigrantes que llegaron siendo niños a Estados Unidos.

El proyecto de ley H.R.6 fue aprobado por la Cámara de Representantes a mediados de marzo, pero le espera una cuesta arriba en el Senado, donde necesita 60 votos para llegar al escritorio del presidente Joe Biden y convertiste en ley.

Los demócratas necesitan al menos 10 votos republicanos para aprobar la iniciativa.

El proyecto podría abrir una senda a la ciudadanía a cerca de 4,5 millones de indocumentados, según estimaciones del Migration Policy Institute (MPI). Aunque Biden propuso una legalización que incluye a los cerca de 11 millones de indocumentados que se supone hay en el país, el mandatario ha prometido apoyar proyectos más pequeños como este.

Tanto Cruz como Cornyn han criticado la nueva visión del presidente demócrata respecto a la inmigración y se han despachado varias veces contra la Casa Blanca. Por eso los jóvenes han buscado presionarlos, usando el gran apoyo que las encuestas entre votantes le dan a la causa de los “soñadores”.

La acción llegó hasta las puertas del senador Cruz, que ha sido fuertemente criticado por viajar a Cancún, México, en medio del azote invernal que sufrió Texas en febrero pasado.

En un mensaje en las redes sociales compartiendo la serenata al senador hispano, Thomas Kennedy, gerente de campaña de United We Dream, dijo: “Estamos cansados de que Ted Cruz demonice a los indocumentados con fines políticos. Estamos en su casa con mariachis para decirle que es un hipócrita”.

“Los texanos no olvidarán que los abandonó para tomar vacaciones en Cancún durante un desastre estatal”, añadió.

En el caso de Cornyn, los mariachis, junto a un nutrido grupo de manifestantes en su mayoría jóvenes, llegaron a las afueras de sus oficina en Houston demandando que vote sí al proyecto.

“En su campaña de reelección de 2020, el senador Cornyn expresó su apoyo a la Dream Act, pero desde entonces se ha opuesto al trato humano a las personas indocumentadas y ha convertido en un espectáculo a los inmigrantes que buscan asilo en la frontera sur”, denunció Norma González, organizadora principal de United We Dream en Texas.

“Es hora de que el senador Cornyn esté a la altura de sus palabras y haga lo que es moralmente correcto y popular entre la mayoría de los estadounidenses”, insistió la activista.

Una encuesta reciente de la organización FWD.us. encontró que más de 70 % de los votantes en Estados Unidos apoyan una acción de los legisladores en favor de los indocumentados.

El apoyo sube cuando se trata de los soñadores. El proyecto para legalizar a los jóvenes favorecidos por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) tiene 72 % de apoyo entre los votantes en general.

Casi dos tercios (63 %) de los votantes dicen que estarían molestos si la reforma migratoria no se aprueba, y una pluralidad de votantes culparía a ambos partidos por igual del fracaso.

El estudio también resalta que 75 % de los votantes latinos dicen que estarían molestos si no se logra legalizar a estos indocumentados, y 38 % estarían muy molestos.

Comparte tu opinión.