Sondeo pone a demócrata Demings 4 puntos por delante del senador Marco Rubio

Miami, (EFE).- La congresista por el estado de Florida Val Demings, una de las cuatro aspirantes a la candidatura demócrata para el Senado en las primarias del próximo día 23, supera en cuatro puntos porcentuales a Marco Rubio en la lucha por el escaño que en la actualidad ocupa el republicano, según un sondeo divulgado este martes.

Una encuesta del Laboratorio de Investigación de Opinión Pública de la Universidad del Norte de Florida mostró que Demings concentra el 48 % de votos en las elecciones intermedias en Estados Unidos del próximo mes de noviembre.

El sondeo refleja que Rubio recibe el apoyo del 44 %, mientras que el 7 % se decantó por otros candidatos o aspirantes en los próximos comicios de medio término, que se celebra cada dos años y redefine el control por republicanos y demócratas del Congreso, y sirve además como termómetro de la gestión presidencial en lo que va de legislatura.

Desglosado por partido, el 89 % de los votantes republicanos apoyaron a Rubio, además del 36 % de los votantes que no tenían afiliación partidista o cuya afiliación política se denominó “otra”, y por su parte Demings obtuvo el respaldo del 94 % de los votantes demócratas y el 46 % de los votantes sin afiliación partidista.

Los demócratas registrados que planean votar en las elecciones primarias del 23 de agosto fueron preguntados sobre sus preferencias a candidato demócrata para la Cámara Alta y un abrumador 80 % se decantó por Demings, seguida muy lejos por William Sánchez y Brian Rush, ambos empatados en el segundo puesto con un discreto 4 %.

El 2 % indicó que votará por Ricardo de la Fuente y el 10 % restante no sabía o se negó a contestar.

NIKKI FRIED ACECHA A CHARLIE CRIST

En el proceso de primarias demócratas para definir al contrincante del actual gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, el sondeo mostró que el 47 % votará por Nikki Fried, la actual comisionada de Agricultura estatal, mientras que el 43 % que aseguró que lo haría por el congresista por Florida Charlie Crist.

La distancia entre ambos se acerca al empate técnico, en vista que el sondeo tiene un margen de 3,4 %.

Cadance Daniel y Robert Willis, los otros dos aspirantes a candidatos a gobernador estatal, obtuvieron el 4 % y el 1 %, respectivamente, mientras que el 6 % restante no sabía o no contestó, según los resultados de la encuesta.

Si las elecciones intermedias se celebraran hoy y los candidatos a gobernador de Florida fueran Ron DeSantis y Nikki Fried, el 50 % dijo que votaría por DeSantis, mientras el 43 % apostó por Fried, reveló el sondeo realizado del 8 al 12 de este mes de agosto con una muestra de 1.624 votantes registrados..

A los republicanos registrados se les preguntó por quién votarían en una hipotética primarias a candidato presidencial en las elecciones 2024 entre Ron DeSantis y Donald Trump y el 47 % dijo que votaría por el gobernador floridano y el 45 % por el expresidente, mientras que un 7 % sostuvo que votaría por otro candidato.

La votación anticipada para las primarias de Florida del 23 del presente mes comenzó el pasado día 8, inicio de un proceso electoral en el que republicanos y demócratas eligen candidatos a la gobernación, a congresistas y otros representantes estatales.

Las primarias en Florida son cerradas, por lo que los votantes deben estar inscritos en un partido político y solo pueden votar por los candidatos de esa formación.