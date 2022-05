Sorprende grupo coreano T1419 con versión de “Campeón” de Daddy Yankee

Miami, (Notistarz). – El grupo coreano de K-pop, T1419 sorprende con el lanzamiento de una versión bailable del éxito “Campeón”, que forma parte del último álbum “Legendaddy” de la estrella de la música urbana Daddy Yankee.

Lo que más sorprendió a los fanáticos fue ver -por primera vez- como los integrantes de T1419 cantaron y rapearon en español, lo que generó múltiples comentarios en redes sociales.

“Lo mejor que he visto, lo hicieron increíble y cantando en español, los amo (…) Debe haber sido difícil cantar en español, lo hicieron increíble (…) No puedo creer que esto haya pasado, nunca esperé escucharlos cantar en español. Estoy muy orgulloso de T1419, lo hicieron increíble”, fueron algunos los mensajes de internautas.

Incluso los fanáticos que acaban de conocer a los chicos de T1419 expresaron: “No los conocía, pero me sorprendió mucho esta versión que hicieron. Me imagino lo difícil que fue aprender español para esta canción, me gustó bastante”.

“Campeón” -en la versión de la banda T1419 bajo el sello discográfico MLD Entertainment- alcanzó un millón de visitas en la última semana en la plataforma de Youtube.

El puertorriqueño Daddy Yankee, atraves de sus redes sociales agradeció al grupo juvenil de T1419 por su versión de “Campeón” tras hacer un repost del video de YouTube. Muchos fans comentaron en la publicación pidiendo una colaboración.

El baile fue coreografiado por Wanhee Bae, directora de presentaciones de MLD Entertainment. El lanzamiento se produjo justo después de la participación de la banda en el #bombonchallenge de Daddy Yankee, en donde tanto el artista boricua como el rapero Lil Jon lo compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram.

T1419 prepara nuevos estrenos para el verano y ha asegurado que su objetivo es conectar con los fans latinoamericanos.