Sorribes no puede con Wang y España se queda sin tenistas en el cuadro femenino

Nueva York,(EFE).- Sara Sorribes (55) perdió este miércoles con la china Xinyu Wang (53) y dijo adiós en segunda ronda al Abierto de Estados Unidos, un ‘grand slam’ en el que la delegación española se quedó de este modo sin representantes en la competición femenina.

Sorribes y Rebeka Masarova (71) eran las dos únicas españolas que continuaban en el torneo tras la retirada por lesión de Paula Badosa (48) y la eliminación en primera ronda de Cristina Bucsa (65).

Sin embargo, Sorribes cayó ante Wang en un encuentro durísimo por 5-7, 6-3 y 6-4 en dos horas y 52 minutos mientras que Masarova, que había sorprendido en primera ronda a Maria Sakkari (8), tampoco pudo este miércoles con la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (64), quien se llevó el partido por 7-6(0) y 6-2 en una hora y 35 minutos .

Las dos verdugas de las españolas, Wang y Schmiedlova, se verán las caras en el siguiente cruce.

Sorribes había llegado a este Abierto de EE.UU. con muy buenas sensaciones tras su triunfo la semana pasada en el WTA 250 de Cleveland, lo que supuso el segundo título de su carrera tras el WTA 250 de Guadalajara en 2021

La de Castellón nunca se había enfrentado antes a Wang y se anotó un primer set con alternativas para las dos y siete roturas de saque entre ambas.

La china reaccionó en la segunda manga y forzó un tercer set en el que fue clave el 2-2 con saque para la española, quien salvó tres bolas de ‘break’ en un juego eterno y disputado al límite y que finalmente concedió la rotura de servicio.

Sin embargo, Sorribes no tiró la toalla, apretó el puño mientras se lanzaba mensajes de ánimos a sí misma y le devolvió el ‘break’ cuando Wang ya acariciaba el triunfo (4-4).

Poco le duró la alegría, ya que la china sumó un nuevo ‘break’ a continuación con un golpe milagroso que cayó en la línea cuando parecía que se marchaba fuera (5-4).

A partir de ahí, Wang ya no miró atrás y selló su clasificación mientras que Sorribes no pudo igualar su mejor resultado en el Abierto de EE.UU., una tercera ronda en 2021.

Wang tuvo recompensa a los riesgos que tomó durante toda la tarde ya que consiguió 49 golpes ganadores (14 de Sorribes) y cometió 55 errores no forzados (34 de la española).