‘South Park’ vuelve al ataque con Trump, que ahora deja embarazado a Satanás

Redacción Internacional, (EFE).- La serie ‘South Park’ ha vuelto a poner en su diana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que protagoniza el cuarto episodio de la temporada 27 con una historia chocante: deja embarazado a Satanás.

Ya en el primer capítulo de la temporada, la serie de Trey Parker y Matt Stone incluyó una escena en la que Trump intentaba tener relaciones sexuales con Satanás y mostraba un pene ridículamente pequeño, lo que desataba las burlas propias del humor característico de la serie.

Ahora, ‘South Park’ va más lejos y en una de las tramas del episodio, Satanás asegura estar esperando un hijo de Trump. Una revelación que se produce después de que Fox News hubiera tratado por todos los medios de descubrir si el presidente estadounidense se había acostado con el diablo.

En el episodio, un grupo de reporteros de Fox se reúne con Trump y su supuesto novio para averiguar si existe esa relación a lo que el presidente contesta: “¡No me estoy tirando a Satanás!”, mientras su supuesto novio agrega: “Solo estamos pasando el rato”.

Fox News no se lo cree, y mientras la pareja se aleja, un reportero comenta: “Ese tipo sí que se está tirando a Satanás. ¡Menudo semental!”.

La serie está muy centrada este año en Trump, que en el capítulo de la semana pasada aceptaba sobornos y en el anterior trataba de convencer a Mr. Mackey para que participe en un trío con él y con Satanás.

Tras la emisión del primer episodio de la temporada, la Casa Blanca arremetió contra ‘South Park’ asegurando que “este programa no ha sido relevante en más de 20 años y apenas se sostiene con ideas poco inspiradas en un intento desesperado por llamar la atención”.

“El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún programa de cuarta categoría podrá frenar su buena racha”, aseguró en un comunicado dirigido a EFE Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca.

Ya en el último episodio de la anterior temporada, la serie se burló de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien apareció disparando a cachorros, en referencia a cuando mató a un perro de la familia de 14 meses en su granja porque era “imposible de entrenar”.