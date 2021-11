“Soy demasiado normal”, dice Julieta Venegas al regresar a Miami

Miami, (EFE).- La cantautora mexicana Julieta Venegas, que este jueves regresa a un escenario en Miami después de muchos años, confesó en una rueda de prensa que es “demasiado normal” y que se “sonroja” con las letras de algunas canciones del artista urbano puertorriqueño Bad Bunny.

“Cero excentricidades en gustos y en el día a día”, respondió cuando le preguntaron hoy si tiene una cara B y si sus fans se llevarían una sorpresa si llega a hacerse una serie biográfica sobre ella. “No habría nada muy interesante. Soy demasiado normal”, dijo.

Venegas, de 50 años, habló de su reciente colaboración con Bad Bunny en “Lo Siento BB:/”, el primer sencillo del que será el primer disco del reconocido productor y artista puertorriqueño Tainy.

Tras subrayar que escuchó “mucho a Bad Bunny” durante la pandemia y que algunas de sus letras la hacen sonrojar, dijo que le “encantó” la colaboración con alguien con un estilo tan diferente del suyo.

Confesó que en el dueto le costó dar la réplica a alguien que no quiere “una relación”, “solo chingar”, una expresión que arrancó carcajadas entre los periodistas y el público presente en el Consulado General de México, donde tuvo lugar la rueda de prensa.

Venegas, que fue recibida como música y flores, dijo estar muy contenta por volver a los escenarios después de la pandemia, en la que, sostuvo, hizo “lo mismo que todo el mundo”.

En su caso eso significó, además de escribir canciones, aprender a cocinar y acompañar a su hija, según dijo vestida con un sencillo atuendo en negro y su clásica melena por arriba de los hombros.

La cantante, que ofrecerá esta noche un concierto como parte de su gira internacional “Vernos de nuevo”, que arrancó en Chicago, derrochó calidez y sencillez desde que puso pie en el consulado y empezó a sonar en su honor la música de la agrupación Mora Arriaga y los niños del Conservatorio de Mariachi de Homestead.

Escuchó la interpretación de “La Bamba” y de su éxito “Me voy” con una gran sonrisa y elogió a los músicos antes de responder preguntas.

Según dijo, la gira es algo que tenía ganas de hacer, por volver a tocar y tener contacto con el público después de tanto encierro y tanto zoom. “Necesitaba cierta normalidad”, apuntó “Es algo muy emocionante” volver a los escenarios, subrayó.

En Miami presentará un “show pequeño” con un grupo reducido de músicos e interpretará canciones de toda su carrera.

Venegas dijo no tener una preferida entre sus canciones. Todas le gustan, pero al mismo tiempo, dijo, le pasa como cuando mira viejas fotografías y se dice ‘Por qué me peinaría así o que maquillaje tan feo’.

Lo definió como una “relación chistosa” con sus canciones.