Spoelstra dice que Tyler Herro todavía no tiene el visto bueno para competir

Miami (EE.UU.), (EFE).- Erik Spoelstra, técnico de los Miami Heat, informó que Tyler Herro, pese a estar evolucionando después de una fractura en una mano sufrida en abril, sigue sin tener el visto bueno para competir y no podrá ayudar a sus compañeros este viernes en el cuarto partido de las Finales NBA.

“Es parte del proceso, tiene que dar varios pasos. La primera parte era solo tirar, luego moverse, luego tener contactos parciales y tener contactos en entrenamiento. No está listo para competir, todavía no tiene el visto bueno”, dijo Spoelstra en la víspera del partido cuatro contra los Denver Nuggets, que tienen ventaja 2-1 en la serie.

“Su estado de ánimo es bueno porque puede entrenarse. Hace cinco semanas no podía ni tirar ni hacer lo que quería. Pero es competitivo y quiere saltar a la pista. De momento no puede dar el siguiente paso”, agregó.

Herro se lesionó en el primer partido de la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ contra los Milwaukee Bucks.

Los Heat están contra las cuerdas en las Finales, tras perder el miércoles en casa por 109-94 el tercer partido de la serie.

El serbio Nikola Jokic acabó su partido con 32 puntos, 21 rebotes y diez asistencias y Jamal Murray aportó otro triple doble, de 34 puntos, diez rebotes y diez asistencias para los Nuggets. Nunca, en la historia de la NBA, dos compañeros habían firmado sendos triples dobles en unas Finales.

“Este es el nivel más alto de competición. El nivel de ejecución es el más alto. Se trata de entender que están intentando hacer e intentar sacarles de su zona de confort”, consideró Spoelstra.

El cuarto partido de las Finales NBA se disputará este viernes en el Kaseya Center. De ganarlo, los Nuggets tendrían la oportunidad de conquistar el primer título NBA de su historia en casa en el quinto encuentro.