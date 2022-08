Stephanie Beatriz, actriz y mentora de nueva generación de directores de cine

Miami, (EFE).- La actriz Stephanie Beatriz vuelve a la comedia en televisión, un género que la hizo famosa como la detective Rosa Díaz en “Brooklyn Nine-Nine” y que le permite ser mentora de una nueva generación de jóvenes directores de cine que buscan hacer carrera en Hollywood.

Aunque declaró a Efe que está muy orgullosa de lo que ha logrado en la industria cinematográfica, en gran parte con su propio esfuerzo, reconoce la importancia del apoyo de mentores y amigos para salir adelante.

Stephanie filma “Twisted Metal” en la ciudad de Nueva Orleans, en la que desempeña uno de los papeles principales junto con Anthony Mackie, quien es además productor ejecutivo de una serie que adapta un juego de video que fue muy popular en la década de 1990.

La actriz, nacida en Neuquén (Argentina) hace 41 años, interpreta a Quiet, “una feroz ladrona de autos que actúa puramente por instinto”.

“Este papel me exige acrobacias, lucha y muchas cosas que nunca hice antes, inclusive aprender a dirigir con cambios manuales”, dijo Stephanie, que el año pasado puso su voz para el personaje Mirabel de la película de animación “Encanto”, de Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios, ganadora del Óscar.

En 2020 interpretó a Carla en la adaptación cinematográfica de “In the Heights”, del compositor y dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

En televisión, su consagración fue el papel principal de la detective Rosa Díaz en 90 episodios de la comedia “Brooklyn Nine-Nine”. Antes había aparecido en tres episodios de la serie “Modern Family” como Sonia, la hermana de Gloria, interpretada por la colombiana Sofía Vergara.

“Me encanta trabajar en comedias. La vida puede ser dura y la gente quiere ver cosas divertidas”, dijo Stephanie.

Hija de padre colombiano y madre boliviana, la familia se radicó en Houston, Texas, cuando ella tenía 2 años. Creció en la ciudad de Webster, también en Texas, donde hizo la secundaria, dio los primeros pasos en la actuación y sintió la “electricidad que le recorre el cuerpo a uno en el escenario”.

“Mi primer papel importante fue a los 12 años en la escuela intermedia, cuando me tocó interpretar a un varón, disfrazado y con bigote, frente a una sala llena. Nadie del público me reconoció, pero yo sentí la conexión con los presentes y me di cuenta que eso era lo que quería hacer”, recordó.

La futura actriz se graduó en la Universidad Stephens (Missouri) en 2002 y se mudó a Nueva York, donde estudió actuación e interpretó papeles en varias obras de Shakespeare.

“Quienes me apoyaron notaron que yo era ambiciosa y que hacía preguntas todo el tiempo. Hay veces que esas preguntas tienen respuestas que te pueden ayudar a construir una carrera”, dijo.

En su papel de mentora, Stephanie trabajó en la elección de los tres finalistas de un concurso de cortometrajes realizado por el portal Spotlight Dorado de la empresa McDonald’s.

“Revisamos cientos de presentaciones, no sólo las historias más creativas, sino también las voces y puntos de vista que consideramos más interesantes”, dijo la actriz sobre los participantes.

Según lo anunciado este miércoles por la empresa, Jesús Celaya, Lorena Russi y Jazmín Aguilar contarán con un presupuesto de producción de 75.000 dólares cada uno para concretar su obra, y además el gran ganador del concurso podrá trabajar durante 2023 con el gigante de la comida rápida en campañas futuras e iniciativas creativas.

Los consumidores de McDonald’s votarán por el favorito en noviembre, y el ganador será anunciado en diciembre.

“Vamos a ser mentores del proceso de creación de varios filmes en los próximos meses”, dijo la actriz, a quien acompañan otras jóvenes voces latinas influyentes del cine, como el cineasta, director de teatro y actor mexicano Carlos López Estrada, las guionistas Ilana Peña y Nancy C. Mejía, y la actriz y modelo de origen cubano Danay García.

Con un 20% de la población total de Estados Unidos, la representación de los latinos en la industria del cine ha avanzado, pero el proceso es lento y “todavía hay mucho por hacer”, dijo Stephanie.

En su opinión, “podemos enfocarnos en lo que falta, pero también podemos celebrar cuánto hemos avanzado”.

La actriz considera que ha tenido mucha suerte en su carrera por la combinación de papeles que le ha tocado representar. “Una persona como yo no habría tenido una carrera así hace veinte años, las cosas eran diferentes”, señaló.