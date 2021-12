Stephen Curry: “Ha sido un momento especial que recordaré toda mi vida”

Redacción deportes, (EFE).- Stephen Curry declaró tras convertirse en el jugador de la NBA que más triples ha convertido que “es un momento especial” que recordará toda su vida y le permite llamarse “el mejor tirador” de la historia además de avisar de que intentará llevar el récord a un número que nadie pueda alcanzar en el futuro.

Curry superó el anterior récord de 2.973 triples convertidos que poseía Ray Allen en el partido que los Golden State Warriors (GSW) disputaron en la noche del martes contra los New York Knicks.

El base de los Warriors sólo necesitaba 2 triples para superar a Allen y finalmente materializó 5 por lo que de momento el nuevo récord está situado en estos momentos en 2.977.

Curry dijo a los medios de comunicación que alcanzar el récord de Allen ha sido “un final precioso a esta semana” y agradeció a los aficionados que llenaban el Madison Square Garden de Nueva York “la atmósfera especial”.

“Aprecio cómo los aficionados se sumaron al momento y me permitieron que lo disfrutase”, afirmó.

Curry, que anotó su primer triple en la NBA el 30 de octubre de 2009, ha superado el número de triples de Allen en 789 partidos. Allen, que se retiró en 2014, necesitó 1.300 para alcanzar 2.973 triples y Reggie Miller, el tercer máximo triplista del a NBA, 1.389 partidos para hacer 2.560.

Allen y Miller estuvieron en el Madison Square Garden para celebrar con Curry el número récord de triples y el base de GSW agradeció la presencia de las dos figuras.

Quienes también estuvieron en el estado neoyorquino fueron los padres de Curry.

Nada más anotar el triple que rompió el récord de Allen, los Golden State Warriors solicitaron un tiempo muerto para que Curry pudiese ser felicitado por todo el equipo así como por su padre, Dell Curry.

Padre e hijo se abrazaron sobre la pista del Madison Square Garden y el base de los Warriors entregó a su padre la pelota con la que había batido el récord. Una pelota que ahora tiene un valor incalculable.

El nuevo récord aumenta la dimensión de Curry como uno de los grandes jugadores de toda la historia de la NBA, el jugador que cambió la forma en que los equipos plantean los partidos por su capacidad para encestar a larga distancia, a veces incluso desde el logo central de la cancha.

Curry declaró que ahora que ha batido a Allen, no tiene problema en considerarse el mejor tirador de la historia de la NBA.

“No quería llamarme el mejor tirador hasta que tuviese este récord. Ahora me siento cómodo diciéndolo”, dijo.

Curry también dejó claro que quiere mantener ese récord para siempre.

“Estoy orgulloso de tirar un alto porcentaje, me da orgullo que eso nos permita ganar partidos, y ahora me puedo sentir orgulloso de la longevidad de llegar a ese número que Ray estableció y que espero empujar a un número que nadie pueda alcanzar. Vamos a ver qué pasa”, añadió.