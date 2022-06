Steve Kerr cuenta con Stephen Curry para el cuarto partido de las Finales

Boston (EE.UU.), (EFE).- Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, aseguró que esperan que Stephen Curry pueda jugar el viernes el cuarto partido de las Finales de la NBA ante los Boston Celtics después de que sufriera una dolorosa torsión en el pie izquierdo en el tercer encuentro.

“No tengo nunca novedad (sobre Curry). No he hablado con él de eso”, dijo Kerr ante los medios.

“Hemos tenido una sesión de vídeo justo ahora. Esperamos que juegue mañana, pero no tengo más detalles”, añadió.

Curry se lesionó este miércoles en un choque con el dominicano Al Horford peleando por un balón dividido a falta de cuatro minutos para el final del partido que se acabaron llevando los Celtics (116-100), quienes dominan por 2-1 las Finales.

Su pie se quedó bloqueado bajo el peso de Horford y Curry acabó tendido al suelo gritando por el dolor, antes de ser sustituido en los últimos dos minutos por Kerr.

Tras el encuentro, Curry dijo que estaría “listo” para el cuarto duelo, que se jugará también en Boston antes de que la serie regrese a San Francisco..

Respecto a esa jugada, Kerr apuntó que ese tipo de confusas luchas por un balón dividido se dan cuando no se cierra bien el rebote defensivo.

“El rebote fue un gran problema para nosotros anoche. Tenemos que enmendar eso”, señaló Kerr.