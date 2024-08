Steve Kerr: ” Estoy muy orgulloso del equipo fue un partido increible”

París, (EFE).- El seleccionador de Estados Unidos Steve Kerr señaló, tras su victoria en la semifinal de baloncesto masculino olímpico contra Serbia (95-91), que está muy orgulloso del equipo y fue un partido increible.

“Serbia hizo muy buen partido perfecto y nos obligaron a alcanzar el nivel más alto de competición que pudimos encontrar y al final en ese último cuarto lo lograron.Estoy muy orgulloso del equipo. Como dije, me siento honrado de ser parte de esto. Fue simplemente un partido increíble”, expresó.

El que cuenta con 9 anillos de campeonato en la NBA, 5 como jugador y 4 como entrenador todos en el Golden State Warriors, recalcó que todos los jugadores de Estados Unidos “estuvieron increíbles” y que fue un partido “increíble de ver”.

Kerr destacó que Stephen Curry” lo volvió a hacer”: ” Creo que todos en nuestro equipo y en el cuerpo técnico sabían que iba a tener un partido. Solo era cuestión de tiempo. No me sorprendió que estuviera así esta noche que lo necesitábamos, la noche en que lo necesitábamos desesperadamente, Es el máximo competidor”

“Luego, podría seguir la lista. LeBron James es un jugador de baloncesto increíble todo lo que estaba haciendo a la defensiva para frustrar a Serbia, los rebotes, el empuje del balón y la transición. Entonces podría seguir la lista. Todos estuvieron geniales de verdad”, concluyó.