Stevenson pierde títulos por no dar peso para pelea con brasileño Conceicao

Redacción Deportes, (EFE).- El estadounidense Shakur Stevenson fue despojado de sus cinturones superpluma del Consejo Mundial del Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial (OMB) por pasarse de las 130 libras permitidas para su combate de este viernes con el brasileño Robson Conceicao.

El medallista olímpico de plata en Río de Janeiro 2016 marcó 131,6 en la ceremonia de pesaje, 1,6 libras más del límite de la división en la que era doble campeón.

Stevenson y Conceicao se enfrentarán en el Prudential Center de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey.

A pesar de que contaba con dos horas para intentar bajar las libras de exceso, Stevenson decidió renunciar a sus títulos y anunciar que después de enfrentarse con Conceicao, quien pesó 129,6 libras, subirá al peso ligero.

“Lo di todo. He sido profesional durante toda mi carrera y he dado el peso, pero mi cuerpo ya no puede dar las 130 nunca más. Mi salud está primero. Subiré a las 135 libras en mi siguiente pelea”, manifestó el estadounidense minutos después de bajar de la báscula, antes de que pasaran las dos horas para intentar perder peso.

Aunque falló en la balanza, se espera que Stevenson suba al ring este viernes ante Conceicao en el Prudential Center.

En caso de ganar el brasileño, será nuevo doble monarca de los títulos que el estadounidense dejó vacantes.

Stevenson recibirá una multa por no superar la báscula y, según ESPN, tendrá que perder parte de su bolsa de 3 millones de dólares para que el combate se mantenga.

Stevenson, de 25 años, ha ganado sus 18 combates, nueve por nocaut, mientras que Conceicao, de 33 años, suma 17 triunfos, ocho antes de tiempo, y perdió una vez.

El brasileño, campeón olímpico en 2016, buscaría el sábado sus primeros títulos mundiales en su carrera, que comenzó en enero de 2017.

En 2021, Conceicao falló en su objetivo de ser campeón del mundo al perder ante el mexicano Óscar Valdez, quien en ese entonces era dueño de la división superpluma del CMB.

Valdez perdió en abril pasado el cinturón del CMB ante Shakur, quien conquistó el superpluma de la OMB en junio de 2021 al ganarlo de forma interina y confirmarlo octubre del mismo año.