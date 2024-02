Suben a 9 los casos de sarampión en Florida, que se rehúsa a seguir las pautas federales

Miami, (EFE).- Las autoridades sanitarias de Florida confirmaron este lunes el noveno caso de sarampión de más de una treintena en el país, mientras sigue la polémica por el manejo de este brote infeccioso en un colegio de primaria por parte del cirujano general del estado, Joseph Ladapo.

Florida ha sido el más afectado por el brote, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) ya han reportado más de 35 casos de sarampión en 15 estados.

El Departamento de Salud de Florida indicó que se han registrado, hasta el domingo 9 casos de sarampión: 8 en el condado de Broward, al norte de Miami, y 1 en Polk, en el centro del estado.

El brote en los niños pequeños se detectó primeramente en el colegio Manatee Bay Elementary, de Weston, de gran población venezolana, en el condado de Broward, lo que llevó a los expertos a iniciar una investigación epidemiológica.

Ladapo se ha enfrentado a críticas por el manejo del brote en el citado colegio y su política de dejar que sean los padres los que tomen la decisión de enviar o no a sus hijos al colegio.

“Debido a la alta tasa de inmunidad en la comunidad, así como a la carga para las familias y el costo educativo de los niños sanos que faltan a la escuela, (el departamento de salud estatal) está dejando a los padres o tutores tomar decisiones sobre la asistencia (de los niños) a la escuela”, escribió Ladapo en un carta a los padres.

El superintendente del sistema de colegios públicos del condado de Broward, Peter Licata, informó durante una reunión pública que 33 de los 1.067 estudiantes de la escuela primaria Manatee Bay no estaban vacunados, según recogió el canal Local 10 Miami News.

Los CDC recomiendan que los niños que no estén vacunados contra el sarampión “sean excluidos” de ir a la escuela durante al menos tres semanas, para contener un brote.

El Departamento de Salud de Florida confirmó que el caso detectado de sarampión en el centro de Florida fue contraído en un viaje y que, debido a lo “altamente contagioso” de este virus, resulta muy importante que la población informe “de inmediato” de cualquier sospecha de contagio.

Para “garantizar una respuesta rápida”, las autoridades sanitarias instan a que cualquier sospecha de contagio sea comunicada al departamento de salud del condado o la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud, indicó en un comunicado.

Según los CDC, el sarampión fue declarado eliminado en el año 2000, pero ha resurgido lentamente a lo largo de los años.

Se trata de uno de los virus más contagiosos que existen y los síntomas aparecen de 7 a 14 días después de tener contacto con el virus, generalmente con fiebre alta, tos, secreción nasal y lagrimeo.

Su transmisión se produce desde la persona enferma a la sana por las gotitas de las vías aéreas al hablar, estornudar o toser, y se presenta principalmente en la infancia (entre 2-6 años), pero desde que se vacuna masivamente a la población infantil su incidencia ha disminuido en un porcentaje muy alto.

El pasado 22 de febrero la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a dar una respuesta urgente contra el efecto que el brote de sarampión en el continente puede tener sobre millones de niños, tras registrarse las cifras más altas de casos en años.