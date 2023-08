Subway abre un restaurante en un dirigible de 54 metros que recorrerá EE.UU

Miami, (EFE).- La cadena de comida rápida Subway, la octava más grande del mundo, pondrá en el aire hoy viernes su restaurante más novedoso: un dirigible de 180 pies (54,9 metros) con una góndola con capacidad para seis comensales acoplada debajo, que flotará a 1.000 pies (30,5 metros) de altura.

A partir del 1 de septiembre el Subway on the Sky echará a volar desde un aeropuerto de Hollywood (Florida) y empezará un recorrido por ciudades de todo Estados Unidos, incluidas Kansas City, Atlanta, Orlando y Miami, según un comunicado empresarial.

La primera parada será Kansas, donde estará del 5 al 7 de septiembre, ofreciendo los nuevos sandwiches llamados Deli Heroes, como The Beast, que contiene media libra de carne (227 gramos) y aparece en una fotografía estampada en uno de los lados del dirigible.

Subway, que va a ser adquirida por la firma de inversiones Roark Capital Group por una cifra que podría superar los 9.000 millones de dólares, según medios de información económica, anunció que cada día podrán subir a bordo unas 40 personas para hacer viajes de 45 minutos .

Para poder vivir la experiencia es necesario inscribirse en la web de Subway in the Sky.

La cadena de comida rápida ha sido propiedad de las dos familias que la fundaron durante casi seis décadas.

El director ejecutivo de Subway, John Chidsey, que permanecerá en el puesto tras la venta a la firma de inversiones, dijo que la compañía aprovechará la experiencia de Roark en franquicias, estrategias de pedidos digitales y desarrollo internacional para su plan de abrir alrededor de 23.000 nuevos restaurantes en todo el mundo en los próximos años.

En las próximas dos décadas, Subway busca abrir casi 4.000 ubicaciones en China.

Subway está presente en más de 100 países y territorios, con casi 37.000 restaurantes, según su página web.