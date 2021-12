Sulaimán asegura que el 2021 fue el mejor año en la historia del boxeo

México, (EFE).- Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), afirmó que el 2021 fue el mejor año en la historia de este deporte por las peleas que protagonizaron campeones como Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el británico Tyson Fury.

“Es difícil cuando uno vive el presente dimensionarlo en su justa medida, pero sin temor a equivocarme este 2021 es el mejor año en la historia del boxeo, o al menos uno de los mejores por lo que nos regalaron hombres como ‘el Canelo’ y Fury”, subrayó el directivo.

Sulaimán recordó a grandes campeones del pasado para poner en perspectiva el porqué considera que el año que se extingue fue tan especial.

“Uno recuerda la época de Ali, la de Sugar Ray Leonard, la de Tyson, ni hablar de la de Tommy Hearns o la del gran Julio César Chávez, pero esta época del ‘Canelo’ o Fury, campeones sin discusión en su divisiones, hacen de este año espectacular”, dijo.

El presidente del CMB mencionó que el paso del tiempo mostrará la razón de sus palabras.

“Las peleas que tuvimos en 2021 permanecerán en la memoria por muchos años y estas peleas, de altísimo nivel, son algo que en el futuro nos va a dejar recordar el 2021 como el gran año de la historia del boxeo”.

Respecto a cuál fue su pelea favorita para ser considerada como la mejor del año, Sulaimán mencionó tres.

“Me quedo con la que protagonizaron ‘el Canelo’ Álvarez y Caleb Plant, el triunfo en la emocionante función de Tyson Fury ante Wilder y la del ‘Gallo’ Estrada y ‘el Chocolatito’ González, esas tres peleas”.

Entre las figuras que destacó, Sulaimán no perdió la oportunidad para hacer una mención especial para Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón absoluto supermediano de los cuatro organismos del boxeo mundial.

“Dentro de toda esa grandeza sin duda brilla el año del ‘Canelo’, a quien ya se le otorgó el reconocimiento como el boxeador del año, porque no hay un año de una figura que se pueda comparar con el que tuvo Saúl, campeón de los cuatro cinturones, eso no tiene igual”.

Álvarez recibió el reconocimiento al mejor pugilista del año en la quincuagésima novena Convención del Consejo Mundial de Boxeo.