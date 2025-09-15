Suman 16 muertos tras choque múltiple en el estado mexicano de Yucatán

Ciudad de México, (EFE).- Autoridades mexicanas confirmaron que aumentó a 16 la cifra de personas fallecidas tras un choque múltiple en una carretera del estado mexicano de Yucatán, con dirección al estado de Campeche, en el sureste del país.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, indicó en un mensaje en su cuenta de X que hasta ahora se ha identificado a “cinco de las 16 personas que lamentablemente perdieron la vida” en el trágico accidente ocurrido la tarde del sábado.

“Seguimos haciendo todo lo posible para contactar a las familias de las personas fallecidas”, aseguró Sansores, al afirmar que su Gobierno está en coordinación con las autoridades de Yucatán y de Calikiní, municipio ubicado al norte de Campeche.

Según los primeros reportes, la mayoría de los fallecidos son originarios de Calikiní, hacia donde se dirigían desde Mérida, capital de Yucatán.

El ayuntamiento de Calikiní expresó sus condolencias en un mensaje en sus redes sociales, donde afirmó que “las puertas de la Presidencia Municipal permanecerán abiertas” de las 08:00 a las 00:00 hora local, “para ofrecer asistencia y acompañamiento a los familiares de las personas afectadas y fallecidas”.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, aseguró que mantiene contacto con su homóloga de Campeche y que esta mañana acompañó las familias de las víctimas al Servicio Médico Forense (Semefo).

“Les expresé nuestra solidaridad y respaldo para el reconocimiento y traslado de sus seres queridos hasta sus comunidades”, afirmó en un mensaje en su cuenta de X.

El sábado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán informó que el accidente se registró en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida-Campeche, en el tramo Chocholá-Kopomá.

La dependencia detalló que la colisión involucró un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo, y que en el lugar fallecieron 15 personas y otras dos resultaron lesionadas.

Entre los fallecidos, la SSP informó que estaban el conductor del tractocamión que permanecía a bordo de la unidad y una persona más calcinada en el interior del taxi colectivo.

De acuerdo con los primeros reportes, un camión cargado de cervezas impactó al taxi colectivo y este a otro vehículo.

Medios locales señalaron que el taxi transportaba a trabajadores de la construcción, desde Mérida, capital de Yucatán, hacia distintas zonas rurales de Yucatán y Campeche.

Los reportes indican que, tras impactarse contra el camión, el colectivo salió de la vía, volcó y posteriormente se incendió, dejando varias personas atrapadas en su interior y otras más que salieron proyectadas hacia la carretera.

Las autoridades aún no confirman la causa de los hechos, pero exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones en las carreteras federales y respetar los límites de velocidad.