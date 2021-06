Suplementos de aceite de pescado podrían aumentar la función cerebral en los niños

A causa de su administración durante la etapa gestacional

NotiPress.- Según estudio realizado por la European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN), los niños nacidos de madres que tomaron suplementos alimenticios de pescado durante su embarazo tienen mejores funciones cerebrales. Las habilidades de dichos niños sometidos a la investigación señalan que su capacidad de resolución de problemas es más rápida y tienen un mejor enfoque de atención, en comparación con otros infantes, quienes no recibieron los suplementos en su gestación. Cabe señalar que dicho estudio fue presentado en el mes de junio del año en curso en el Sexto Congreso Mundial de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica.

En las investigaciones se examinaron los efectos a largo plazo de la suplementación materna con aceite de pescado y ácido fólico en el funcionamiento de la red en estado de reposo (RSN) de los niños en edad escolar. En este sentido, actividad cerebral “en reposo” es cuando una persona no está realizando una tarea cognitiva activa. La Unión Europea financió la evaluación de niños de 10 años, quienes fueron puestos a prueba con un escaneo cerebral especializado para medir el RSN, junto con exámenes neuropsicológicos.

Berthold Koletzko, doctor y jefe de la División de Medicina Metabólica y Nutricional del Hospital Infantil Dr. von Hauner en Alemania, además uno de los principales autores del estudio destaca que infantes nacidos de madres que tomaron aceite de pescado rico en DHA durante el embarazo mostraron efectos beneficiosos. Asimismo, mejores resultados en las pruebas de atención y complejidad mental: “Resultados demuestran que la calidad del suministro de nutrientes maternos durante el período de rápido desarrollo temprano del cerebro en el embarazo tiene un impacto duradero en la función cerebral posterior en la edad escolar”.

Koletzko puntualiza que las mujeres antes y durante la etapa gestacional deberían recibir apoyo y asesoramiento sobre el uso potencial de los suplementos de pescado. Todo esto aunado a una dieta equilibrada y balanceada, para mejores resultados de los beneficios del suplemento en los bebés.

Por su parte, la coordinadora del estudio y directora del Centro de Excelencia de Investigación Pediátrica EURISTIKOS, Christina Campoy comentó que la suplementación se asoció con una menor conectividad funcional de redes cerebrales de los niños. Sin embargo, esto no indica un desarrollo neurológico cognitivo deficiente, por el contrario, tenían una memoria mejorada a raíz de habérseles proporcionado el suplemento en la segunda mitad del embarazo. Mientras tanto, la suplementación única con ácido fólico, no dio lugar a una modificación apreciable de las medidas de la función cerebral.

Autores del estudio aseveran que aunque el tamaño de la muestra era pequeño, se había utilizado una gran cantidad de técnicas validadas para evaluar su hipótesis en el estudio. A su vez, agregaron que los resultados deben interpretarse como datos preliminares y no se puede considerar tengan una aplicación general. Por lo tanto, se requieren más investigaciones para comprobar el aumento de la función cerebral en los niños.

