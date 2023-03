Tabilo no puede con Tiafoe y se despide en los octavos de final

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo, número 187 del ránking mundial, no pudo con Frances Tiafoe, número 14, y cayó por 6-4 y 6-4 en los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells.

Tabilo cerró un torneo igualmente de alto nivel para él, que arrancó de la fase de clasificación y le llevó a unos octavos de final que le permitirán ganar al menos 25 posiciones en el ránking mundial el próximo lunes.

El chileno arrancó el duelo de la mejor manera, al escaparse rápidamente 3-0, pero no logró mantener ese nivel ante la reacción de Tiafoe.

El estadounidense enlazó cinco juegos consecutivos y ganó el set por 6-4. Hizo valer una rotura en el primer juego del segundo set para sentenciar su pase de ronda.

Celebró su victoria número 150 en el Tour ATP e incrementó a once su racha de triunfos consecutivos contra rivales que están fuera de los mejore 100 del mundo.

En los cuartos de final, Alcaraz se medirá con el británico Cameron Norrie, que dio la sorpresa contra el ruso Andrey Rublev.

El tenis chileno perdió horas antes a Cristian Garín, que cayó 6-3 y 6-4 contra el español Alejandro Davidovich Fokina.