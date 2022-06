Tabitha Jackson dimite como directora del Festival de Cine de Sundance

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La cineasta Tabitha Jackson dimite como directora del Festival de Sundance, el certamen internacional de cine independiente más reputado del mundo, tras dos años en el cargo.

La renuncia fue anunciada por la directora general del Instituto Sundance, Joana Vicente, en un acto previo a la edición que este festival desarrollará en Londres durante esta semana, y tras la cual Jackson dejará oficialmente de ejercer sus funciones.

“Estamos agradecidos a Tabitha y a sus contribuciones (…) No hay duda de que deja una huella en la organización y al festival en su momento de mayor vitalidad”, afirmó Vicente, quien liderará el festival hasta encontrar un sustituto para el puesto.

Posteriormente, Jackson remitió un escueto comunicado a los medios especializados en Hollywood en el que aseguraba sentirse “privilegiada” por haber colaborado en el cumplimiento de “la misión y el propósito del Instituto Sundance”.

“En el futuro, trabajaré con y para los artistas, y su libertad creativa seguirá siendo la luz que me guíe”, añadió.

Por el momento, se desconocen los motivos que han motivado la dimisión de la hasta ahora directora, pero desde la organización se ha querido transmitir un mensaje de cordialidad total con Jackson, que acumulaba una trayectoria de ocho años y medio en el equipo del festival.

La salida de Jackson también ha propiciado que la aún directora de programación del Festival de Cine de Sundance, Kim Yutani, pase a engrosar el organigrama ejecutivo del instituto y no se descarta que pueda asumir la dirección del certamen.

Jackson se incorporó al festival en 2013 como directora del programa de cine documental. En 2020, sustituyó en el cargo a John Cooper y tuvo que gestionar el reconocido certamen en tiempos de pandemia, con dos ediciones a medio camino entre lo digital y la presencialidad.