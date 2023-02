Tacos, entre los tres mejores alimentos “callejeros” en el mundo

México tiene 10 de las mejores 100 comida callejera del mundo: TasteAtlas

NotiPress.- La cocina mexicana es reconocida por propios y extraños como una de las mejores del mundo. Teniendo variedad en platillos, la comida callejera mexicana se ha posicionado como uno de los alimentos más indispensables en el país. TasteAtlas, una de las revistas más prestigiosas respecto a la gastronomía mundial, realizó una lista de las 100 mejores comidas callejeras en el mundo. México, aparece en el listado con 10 platillos que se pueden encontrar en todo el país.

Los tacos se colocaron en tercera posición, solo por detrás del Guotie chino, roti canai malayo y los espetos españoles. La revista tuvo que hacer la aclaración de que se trata de los tacos en general, pues son utilizados con una gran variedad de alimentos.

En cada rincón de México se pueden disfrutar diferentes tipos de tacos, ya sea con diferente guiso, tortilla y proceso de cocción. Además, las salsas que lo acompañan van desde las más picosas hasta las más tenues.

Las carnitas se colaron en el top 5 con el cuarto puesto, pues se pueden comer en tacos, tortas o en plato solo. Originarias del estado de Michoacán, el platillo ha llegado a todo el país por su sabor naranja que se cocina a fuego lento.

Ya sea que les digan esquites, trolelote, grano en vaso, vasolote o chasca, esta comida callejera no solo conquistó el corazón de los mexicanos, sino también de Taste Atlas, el cual la colocó en la novena posición.

También, en el top 10 está el platillo típico yucateco: la cochinita pibil. La combinación de pasta de achiote, jugo de naranja y ajo hizo que esta comida callejera se posicionara como una de las mejores. Su versatilidad hace que esté en el top 10, pues puede servirse con tortillas o solo, con chalotes, cebollas en escabeche, salsa y diversos vegetales asados.

Asimismo, los tacos gobernador, la carne asada, las gringas, tacos al pastor y tacos Arabes fueron reconocidos entre las 100 mejores comidas callejeras del mundo.

Sin embargo, México también tiene comida que no es del agrado de todos, pues en el 50 Worst Rated Dishes in the World, fueron listados el hígado encebollado, los romeritos y chongos zamoranos.

Durante cinco años, TasteAtlas ha catalogado más de 10 mil alimentos y bebidas tradicionales. Su objetivo es tener un atlas mundial de platos, ingredientes locales y restaurantes auténticos para mantener los sabores de cada ciudad, región y pueblo del mundo.