Tamirat Tola y Hellen Obiri defenderán sus victorias en el Maratón de Nueva York

Nueva York, (EFE).- El etíope Tamirat Tola y la keniana Hellen Obiri, campeones en 2023 del Maratón de Nueva York, regresarán este año a la Gran Manzana para defender sus victorias, anunció la organización de la prueba que se celebrará el próximo 3 de noviembre.

Tola volverá a Nueva York, donde el año pasado batió el récord de la prueba, tras haber ganado este verano el oro en el maratón de París 2024 con récord olímpico.

El etíope, entre otros logros, ya contaba en su brillante palmarés con el oro en el Mundial de Atletismo de Eugene en 2022.

“Estoy emocionado de defender mi título en Nueva York, especialmente viniendo de mi actuación con récord olímpico en maratón. El recorrido con cuestas y mucho público en París me preparó definitivamente para los puentes y los fans en Nueva York, donde quizá pueda ir incluso un poco más rápido este año”, aseguró Tola.

Igualmente espléndida es la vitrina de Obiri, que tiene, entre otros premios, tres medallas olímpicas: dos platas en 5.000 metros en Río 2016 y Tokio 2020 y un bronce en maratón en París 2024.

La keniana ganó además el maratón de Boston tanto en 2023 como en 2024.

“No hay un lugar como Nueva York y estoy muy preparada para defender mi título en el que se ha convertido en uno de mis días favoritos del año. He estado corriendo muy bien en las carreteras de EE.UU. y espero tener otro buen día que me vea compitiendo por la victoria entrando al tramo final en Central Park”, apuntó Obiri.

Junto la keniana, el maratón neoyorquino contará con otras atletas destacadas como sus compatriotas Sharon Lokedi, Edna Kiplagat y Vivian Cheruiyot.

En el apartado masculino, Tola se verá las caras con otros importantes aspirantes como el belga Bashir Abdi o los kenianos Evans Chebet, Albert Korir y Geoffrey Kamworor.