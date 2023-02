Tania Ruiz se pronuncia por primera vez tras anunciar ruptura con Enrique Peña Nieto

México, (Notistarz).- La modelo mexicana Tania Ruiz tomó sus redes sociales para pronunciarse por primera vez tras su ruptura sentimental con Enrique Peña Nieto, la cual destapó a finales de enero, aunque confesó que se siguen teniendo mucho cariño.

Hace unos días, la modelo potosina refirió a la revista “Hola” que ya no estaba saliendo con el expresidente de México: “Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho… Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian… no ha habido una razón negativa ni mucho menos”, expresó en ese momento.

Ahora, la joven modelo regresó a sus redes sociales para agradecer a sus fans por el apoyo que sigue recibiendo en un momento difícil para ella, quien además aseguró que seguirá viviendo en España, donde ambos compartieron tiempo, aunque no reveló si será el mismo caso para el exmandatario.

“Muchas gracias a todos, os quiero y lo sabéis… A todos gracias por las palabras y los buenos deseos. Gracias”, refirió en sus stories y agregó: “Gracias familia Instagram. Siempre hay tiempo y espacio para bendecir a todas las personas que están en mi vida. Las que me leen, las que me conocen y a las que les llegue mi mensaje. Sean quienes son y siempre sean buenos en ello. Les deseo todo lo bueno y lo mejor siempre”.

Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz comenzaron su romance en 2019, luego de que el ex presidente de México se divorciara de la actriz Angélica Rivera, con quien estuvo seis años. A finales del año pasado, comenzaron a circular rumores de que la pareja ya no estaba junta.