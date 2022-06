Tasa de desempleo se encuentra en su menor nivel en 17 años en México

Población Económicamente Activa en desempleo representa el 3%

NotiPress.- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México registró en abril 2022 la menor tasa de desempleo en 17 años. Siendo la tasa de desempleo el 3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).

Según datos del INEGI, la PEA fue de 59.5 millones de personas, siendo el equivalente a 60.1% de Tasa de Participación. En este sentido, registró un aumento de 1.9 millones de personas frente a abril de 2021. Asimismo, la ENOE señaló que el 97% de esas personas estuvieron ocupadas en abril de 2022.

La población desocupada fue de 1.8 millones de personas y la Tasa de Desocupación de 3% de la PEA. Siendo un detrimento de 872 mil personas desocupadas en abril 2021. Por su parte, en cifras desestacionalizadas, es decir sin factores relacionados con la temporada, la tasa de desocupación fue de 3.1%. Esta cifra registra la menor tasa de desempleo desde que se realiza la ENOE en 17 años.

Por su parte, los subocupados, aquellos que tienen disponibilidad para trabajar más horas, representaron el 9%. Registrando una reducción de 2.3 millones de personas frente al mismo mes de 2021.

Asimismo, la institución señaló que los trabajadores en el sector informal incrementaron a 32 millones. Lo cual situó a la informalidad en el 55.5%, 0.1% menos a abril del año pasado.

En el sector informal unidades económicas no agropecuarias, hubo un aumento en la tasa de ocupación del 27.53%. Lo cual quiere decir que aumentaron las personas sin registros contables y que operan a partir de los recursos del hogar.

Además, el informe mostró que 67.1% de los 57.66 millones de mexicanos ocupados reciben como ingresos hasta dos salarios mínimos y el 5% no recibe ingresos. Solamente el 1.5% de los ocupados logran percibir más de cinco salarios mínimos.

Se distribuyó a la población ocupada por sector de actividad. Los servicios concentró el 43.3%, el comercio 19.5% y las manufacturas el 16.5%. Por su parte, las actividades agropecuarias representaron el 11.7% y la construcción el 7.8%. El sector “otras actividades económicas” englobaron a la minería, electricidad, agua y suministro de gas, con una ocupación del 0.7%, y 0.6% no especificó su actividad.

Respecto al género, la PEA femenina en abril del 20222 fue de 23.8 millones, mientras que la masculina fue de 35.6 millones. Se registró una tasa de participación económica de 45.6% en las mujeres y de 76.3% en los hombres en edad de trabajar.

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señalaron que la economía mexicana creó 846 mil 416 empleos formales en 2021, un aumento del 4.3% frente a 2020. En ese sentido, actualmente consta con récord de más de 21 millones de trabajadores afiliados.