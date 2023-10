‘Tata’ Martino: “Veremos si es conveniente que Messi viaje o no a Chicago”

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El argentino Gerardo ‘Tata’ Matino, técnico del Inter Miami, mantuvo abiertas este martes las dudas sobe la presencia de Leo Messi en la visita de su equipo al Chicago Fire en la MLS estadounidense y aseguró que verá tras el entrenamiento “si es conveniente que viaje o no viaje”.

“En el caso de Leo Messi veremos el entrenamiento, veremos si no corre ningún tipo de riesgos y veremos si es conveniente que viaje o no viaje”, aseguró Martino antes de la sesión de este martes en el Florida Blue Training Center.

“Debería empezar a entrenar con el equipo, podría ser hoy (por el martes), podría ser mañana (por el miércoles). Lo que pasa es que mañana es día de partido. Es sólo por tener un entrenamiento acorde a las necesidades que tiene hoy en día él”, prosiguió.

Messi se perdió los últimos tres partidos del Inter Miami por una lesión muscular, incluida la final de la Copa de Estados Unidos perdida contra el Houston Dynamo.

El Inter Miami vive un momento clave de su temporada y, con cuatro partidos por jugar, está en este momento fuera de los puestos de ‘playoffs’.

Además, el club de Martino podría perder al argentino por la concentración de la selección Albiceleste para la fecha FIFA.

“El compromiso que él tiene con la selección está fuera de discusión. Nosotros hacemos un manejo de la lesión por nuestras necesidades”, dijo Martino.

El preparador reconoció además que no puede dar más detalles sobre la situación de Messi, también por el impacto que estas tienen en la venta de entradas.

El precio de los billetes para los partidos del Inter Miami ha tenido enormes cambios dependiendo de la presencia o no de Messi.

“Cualquier cosas que vaya a decir, si no se cumple… Hoy parezco el mayor vendedor de entradas de la MLS”, aseguró con una sonrisa.