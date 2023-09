‘Tata’ Martino y la duda de Messi para la final: “Escucharé qué me dice él”

Miami (EE.UU.) (EFE).- El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico del Inter Miami aseguró, tras el empate 1-1 de su equipo contra el Orlando City en la MLS, que la presencia del argentino Lionel Messi en la final del próximo miércoles contra el Houston Dynamo está en duda y que tomará una decisión escuchando a ‘la Pulga’ y a la vez evaluando “riesgos futuros”.

“Es muy difícil asignarle algún porcentaje, porque vamos día a día. Lo iremos evaluando, primero escucharé qué me dice él, cómo se siente y también tenemos que evaluar los riesgos futuros”, afirmó Martino en la rueda de prensa posterior al partido de Orlando.

El Inter Miami viajó a Orlando sin Messi, ausente por un problema muscular, ni los españoles Jordi Alba, también con molestias musculares, ni Sergi Busquets, que tuvo migraña.

“Busquets tuvo un problema de migraña y cuando tiene eso le dan problemas de visión, pero no creo que tenga problema para el miércoles”, afirmó.

Martino se mostró satisfecho con un empate que mantiene al Inter Miami en la pelea por una plaza en la postemporada.

“Después veremos si el punto para lo que buscamos sirve, pero si uno lo piensa como un partido aislado estuvo bien. Lo único que pedí a los futbolistas es que jugaran este partido pensando en la importancia que tenía el resultado para lograr la clasificación”, dijo.

“Los equipos que tienen ya pocas chances de pelear, incluso hasta lo demuestran en sus formas de jugar. Nosotros tenemos pocas chances, pero seguimos peleando. Es una carrera contrarreloj. No sé qué pensará el resto de los equipos, pero nosotros llegaríamos bien a la postemporada”, añadió.