Tatis Jr. aún no está en condiciones de hacer swings

Redacción Deportes, (EFE).- Los resultados de la resonancia magnética a la que fue sometido el torpedero dominicano Fernando Tatis Jr. revelan que su muñeca no ha alcanzado el nivel de recuperación esperado y no podrá comenzar su programa para hacer swings, de cara a su regreso con los Padres de San Diego.

El dirigente de los Padres, Bob Melvin, indicó que el progreso alcanzado por Tatis Jr. aún está por detrás del nivel estipulado, factor que ha impedido que se le otorgue el alta médica para realizar sus entrenamientos con el bate.

“A estas alturas aún no tendrá un bate en la mano. Pero esperemos que ese momento llegué más temprano que tarde”, expresó Melvin al hablar con la prensa.

El dirigente dijo que el estelar torpedero está haciendo todo lo posible para mantenerse en condiciones en otras áreas del juego, como fildear roletazos o correr las bases, entre otras cosas que no comprometan la muñeca lesionada.

A Tatis Jr. se le practicó una cirugía en el hueso escafoide el 16 de marzo y estaba previsto que se reintegrara al equipo a inicios del mes de junio, pero el avance en su recuperación ha sido más lento de lo esperado y su regreso se producirá cuando esté en condiciones de empuñar el bate y ejecutar con normalidad su swings.

Desde su llegada a las Grandes Ligas, el nacido en San Pedro de Macorís, República Dominicana, ha tenido que lidiar con problemas de lesiones, que han disminuido su presencia en el terreno.

En la pasada temporada, con todo y que terminó tercero en las votaciones para el premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, al lograr una media de .282 con 42 jonrones y 97 remolcadas, Tatis Jr. solo pudo disputar 130 partidos fruto de diversas lesiones, entre ellas la dislocación del hombro izquierdo.

Estas lesiones obligaron al equipo a moverlo a los jardines, donde disputó 25 encuentros, como una medida para disminuir el riesgo de que volviera a lastimarse el hombro.