Tatis Jr. es autorizado para intensificar sus entrenamientos defensivos

Redacción deportes, (EFE).- El torpedero dominicano Fernando Tatis Jr. recibió el visto bueno de los médicos para intensificar sus entrenamientos en cuanto a su preparación en el área defensiva, informó el dirigente de los Padres de San Diego, Bob Melvin.

La decisión fue adoptada por los médicos luego de evaluar al jugador el martes en Arizona.

Tatis Jr., quien fue operado antes del inicio de la temporada de una fractura en su muñeca izquierda, había recibido previamente la autorización de realizar entrenamientos defensivos, pero tras este nuevo paso podrá poner una mayor carga de trabajo en este aspecto y estar en el terreno con el equipo, como lo hizo antes del inicio del partido de este martes entre los Padres y los Diamondbacks de Arizona.

“Sé que está emocionado por el hecho de que va a estar en el terreno con nosotros, sin restricciones en cuanto a fildear rodados, hacer tiros y todo eso”, detalló Melvin sobre las actividades que podrá realizar Tatis Jr. en esta etapa de su proceso de recuperación.

A pesar de la buena noticia, “El Niño”, como es conocido Tatis Jr., continúa sin recibir luz verde por parte de los médicos para realizar swings.

“El bateo será lo último”, puntualizó Melvin al respecto.

Con todo y esta restricción, el equipo reveló que Tatis Jr. está ejecutando movimientos con el madero, aunque precisaron que los mismos no los está realizando con la potencia de una ejecución normal.

Con un proceso de recuperación en el cual aún no cuenta con el permiso para tomar turnos al bate y que aún no se tiene previsto cuándo podrá comenzar a ver acción en partidos de rehabilitación y preparación, la ausencia de Tatis Jr. parece que se extenderá más allá del Juego de Estrellas, que marca la mitad de la temporada de las Grandes Ligas.