Taty Castellanos, así es un éxito formativo del City Group

Girona, (EFE).- El atacante argentino Taty Castellanos, máximo goleador suramericano de LaLiga, se ha erigido en uno de los grandes nombres de la actualidad del Girona a base de goles (12) que le han convertido en un ejemplo de éxito de la filosofía del City Football Group (CFG), con 12 ‘franquicias’ diferentes a lo largo y ancho del planeta.

Girona es la tercera parada para Castellanos en el atlas del CFG: empezó en el Montevideo City Torque, con el que ascendió a la primera división uruguaya, se hizo un nombre en el New York City, con el que fue campeón y máximo artillero de la MLS, y en verano llegó a España de la mano del Girona, cedido desde Nueva York.

Y en su primera aventura en el fútbol europeo está brillando, sobre todo en las últimas semanas. Clave para Míchel Sánchez, fue protagonista en la victoria de hace unos días contra el Real Madrid (4-2) con un ‘póker’ histórico y también en el triunfo del lunes contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán (0-2) con un nuevo gol.

En una entrevista en EFE, Castellanos (1998) dice que pertenecer al CFG le ha permitido crecer y progresar “muchísimo”, arrancando “desde abajo” y avanzando paso a paso en un entorno con “confianza”: sin oportunidades en su país, el grupo City le descubrió a través de sus ojeadores en Suramérica y le dio la opción de iniciar su viaje a la élite.

“Satisfecho” de haber dejado “un poquito de huella y un granito de arena” en Uruguay y en Estados Unidos, destaca las facilidades de pertenecer a esta matriz y subraya que su caso puede ser “una motivación para los chicos que pueden venir, para que vean que se puede llegar y que con mucho trabajo y sacrificio las cosas se dan”.

Admite que completar el ciclo llegando al Manchester City algún día sería “un sueño”. “Sería algo muy lindo. Sé lo difícil que es estar ahí por la clase de jugadores que hay, pero mi idea es trabajo en silencio, estar tranquilo e ir paso a paso porque quiero seguir creciendo como futbolista”, argumenta Castellanos.

Desde Inglaterra, Brian Marwood (1960), ‘managing director of global football’ del CFG, acentúa que “Taty es un gran ejemplo de talento, pero también de aplicación y trabajo duro y de cuán lejos pueden llevarte estas cualidades. Tiene una energía increíble, una pasión increíble, actitud, mentalidad, determinación, espíritu, coraje. Afronta cada partido como si fuera el último. Su deseo es fantástico. Es contagioso. Me gusta esto de él desde que le firmamos para nuestro equipo en Uruguay”.

“Su crecimiento ha sido realmente fantástico. Y hay que recordar que solo tiene 24 años, no 30. Solo tiene 24 e irá a mejor, porque aprende muy rápido”, acentúa Marwood antes de reivindicar el curso del Girona: “Míchel ha hecho un gran trabajo y estamos muy contentos con el equipo. Debería tener más puntos”.

Celebra que Castellanos “está feliz en Girona porque siente que está en un buen lugar” y remarca que sumar 12 dianas en 30 partidos en su primer curso en LaLiga “es increíble”. El día que Taty recibió la MLS Golden Boot de 2021 en el vestuario del New York City, con aparición por sorpresa de su madre, Marwood estaba ahí: “Tengo 63 años y lloré como un bebé. Fue uno de los momentos más emotivos que he vivido en toda mi vida. Cuando se vieron fue un momento realmente increíble”.

“Este es un gran momento para Taty, para su familia, para la gente de Girona, pero también para el City Football Grup. Es una validación. Del reclutamiento, del desarrollo, de todo nuestro trabajo, de todo lo que hacemos. Hay muchísima gente que ha estado involucrada en el camino de Taty”, reivindica Marwood.

Exfutbolista de élite con más de 100 goles en 430 apariciones con el Full City, el Sheffield Wednesday, el Arsenal y la selección inglesa, expresidente de la Professional Footballers’ Association y exdirectivo de Nike en el Reino Unido, entró en el organigrama del Manchester City en 2009 y ahora ejerce como “director deportivo de los directores deportivos del grupo” y es “uno de los ejecutivos de mayor rango” del CFG, aseguran desde Mánchester.

“La unidad de Global Football respalda la ambición global del CFG de ofrecer la metodología City Football en rendimiento futbolístico, rendimiento humano y gestión del talento a todas las franquicias del grupo”, añaden.

Las 12 franquicias son el Manchester City, el Melbourne City, el Montevideo City Torque y el Troyes francés, todos con una propiedad del 100%, el Lommel belga (99%), el Bahia brasileño (90%), el New York City y el Palermo, con un 80%, el Mumbai City (65%), el Girona (47%), el Sichuan Jiuniu chino (30%) y el Yokohama Marinos japonés (20%). “Tenemos un montón de jugadores”, señala Marwood.

Marwood apunta que el CFG tiene “objetivos diferentes para cada equipo” y afirma que el objetivo global es crear “sinergias” para “guiar, ayudar y dar apoyo a la gente que trabaja localmente” y “compartir maneras de trabajar, experiencias y conocimientos, sea en el fútbol o en la comunicación por ejemplo o en aspectos más comerciales”.

“La gran fortaleza de este grupo es que es un grupo, no un montón de clubes aislados que hacen sus cosas de forma individual. Está todo muy coordinado, muy conectado, y todo el mundo siente que es parte del grupo, que pertenece a algo más grande”, dice Marwood. El Girona, en este sentido, presentó hace dos meses el proyecto de la City Football Academy Girona, armonizada con las que hay en Mánchester, Melbourne, Montevideo o Nueva York.

En clave Girona, esta armonización también se ha traducido por ejemplo en la llegada de jugadores del Manchester City cedidos: 17 desde 2015. Esta temporada juegan a préstamo en Montilivi desde Mánchester Yan Couto y Yangel Herrera. Además, Alexander Callens, compañero de Castellanos en el New York City hasta verano, fichó por el Girona en enero tras finalizar contrato. Eloi Amagat hizo el camino inverso en 2018: de Girona a Nueva York.

Marwood enfatiza que esta red permite seguir “más de cerca” y día a día el progreso, “cómo entrenan mentalmente, físicamente, tácticamente, técnicamente”. El reto es potenciar el talento, que los jugadores “desarrollen sus habilidades”. Y esto se puede hacer en un mismo club, como en el caso de Phil Foden, a quien Marwood recuerda ya con ocho años en la academia de Mánchester, o aprovechando el mapa de equipos del CFG para formar a los jugadores como si estuvieran en un programa de estudios internacional, como en el caso de Castellanos: “No lo había visto nunca así, pero es una visión interesante, sí”, admite Marwood.

La receta también se aplica fuera del césped, comenzando por los entrenadores: Patrick Vieira inició su carrera en los banquillos en la base del Manchester City y después dirigió al New York City antes de recalar en el Niza y el Crystal Palace. Y Nick Cushing, actual técnico del New York City, pasó antes por el Manchester City femenino.

Marwood concluye: “No todo el mundo alcanza el éxito. Por cada Taty hay otras historias no exitosas y hay que cuidar de esta gente igual. Es fantástico que Taty salga en todos los titulares, porque se lo merece, pero también hay que acordarse y preocuparse de los otros que se han embarcado en este viaje”.

