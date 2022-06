Taylor Swift anuncia que estrenará su canción “Caroline” esta medianoche

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La cantante Taylor Swift estrenará esta medianoche su canción “Caroline”, que integrará la banda sonora de la película “Where the Crawdads Sing”, informó la artista a través de su cuenta de Twitter.

“Hay cosas que solo sabe Carolina… y pronto tú también”, pudo leerse en el tuit en el que anunciaba el lanzamiento y que acompañó con un breve adelanto del tema de nueve segundos de duración.

Asimismo, adjuntó un enlace para que sus seguidores reciban una notificación en sus cuentas de Spotify o Apple Music cuando la canción esté disponible esta medianoche.

El estreno está previsto para las doce de la noche en la costa este estadounidense (4.00 horas GMT).

Swift ha continuado durante el día de hoy promocionando “Caroline” mediante su cuenta en la red social Instagram, donde subió una imagen que muestra un arroyo en medio de un bosque y aparecen sobreimpresionadas las palabras “Caroline” y “midnight” (medianoche).

Además de cantar, Swift también ha escrito esta canción que cuenta con la producción de Aaron Dessner, un habitual en los arreglos musicales a lo largo de la trayectoria de la cantautora estadounidense.

“Caroline” será el primer trabajo musical de Swift desde 2020, cuando publicó su disco “Evermore”.

En marzo, la cantante anunciaba que participaría musicalmente en la película “Where The Crawdads Sing” y mostraba su emoción tras haberse “sumergido” en la trama de la novela homónima en la que se basa el filme.

Un libro escrito por Delia Owens y que se consagró como líder de ventas entre las obras de ficción de Estados Unidos en 2018.

“Where The Crawdads Sing” (Sony Pictures) se estrenará en la gran pantalla el próximo 15 de julio. protagonizado por Daisy Edgar-Jones y producido por la actriz Reese Whitherspoon.