Taylor Swift anuncia que votará por Kamala Harris

Washington, (EFE).- La cantante Taylor Swift, una de las figuras más importantes de la cultura pop estadounidense con millones de seguidores en todo el mundo, anunció que votará por la vicepresidenta, Kamala Harris, en las elecciones del 5 de noviembre.

“Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024”, declaró en una publicación en Instagram solo minutos después de que finalizara el debate entre Harris y el exmandatario y candidato republicano, Donald Trump.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 283 millones de seguidores, Swift posó con una foto de su gato Benjamin y firmó su publicación como “señora soltera con gatos”, una referencia al compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, quien criticó a Harris y a las mujeres sin hijos llamándolas de esa manera.

En ese post, Swift comenzó contando que había visto el debate y que decidió anunciar que votaría por Harris debido a que ella lucha por derechos y causas que, en su opinión, necesitan “una guerrera que las defienda”.

“Creo que es una líder de mano firme y talentosa y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula @timwalz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas”, afirmó.

Swift respaldó en 2020 al presidente estadounidense, Joe Biden, y ha apoyado anteriormente a otros demócratas. En los últimas semanas, había crecido el debate sobre si se pronunciaría a favor de Harris, dado que la fecha de las elecciones se acerca cada vez más.

En su publicación, explicó que quería esperar a ver a los dos candidatos en el debate y reveló que la decisión de posicionarse se produjo después de que supiera que Trump había utilizado en julio imágenes generadas por inteligencia artificial para decir de manera falsa que había logrado el apoyo de la cantante.

Ese suceso, explicó, evocó “sus temores sobre la inteligencia artificial y los peligros de difundir desinformación”.

“Me hizo concluir que necesito ser muy transparente como votante sobre cuáles son realmente mis planes para estas elecciones. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad”, afirmó para, a continuación, anunciar su apoyo por Harris y Walz.

La cantante invitó a sus seguidores a leer sobre los temas que les importan para tomar su propia decisión. “He investigado y he tomado mi decisión. Tu investigación y tu decisión son tuyas”, afirmó.

Por último, recordó que en Estados Unidos para votar los ciudadanos deben registrarse en un censo de manera proactiva y añadió en sus historias un enlace donde poder hacer ese trámite y donde se ofrece información sobre las fechas para votar por adelantado.

En algunos estados de EE.UU., las fechas para votar por adelantado empiezan el 20 de septiembre.

Mientras salía la noticia de que Swift apoyaba a Harris y Walz, el propio candidato vicepresidencial estaba haciendo una entrevista en la cadena MSNBC. La presentadora le leyó el post de la cantante, ante lo que él se puso la mano en el corazón y le dio su agradecimiento.

El apoyo de Swift podría tener un gran impacto en el voto joven, que podría ser clave para que Harris ganara una carrera que las encuestas muestran especialmente ajustada.