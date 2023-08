Taylor Swift no sólo domina taquillas, también impulsa ventas online en México

NotiPress.- Actualmente, Taylor Swift es considerada como la artista con mayor impacto en el mundo. Su regreso a los escenarios con The Eras Tour le han valido comparaciones con la beatlemanía de la década de los 60s, de acuerdo con el cantante estadounidense, Billy Joel.

De acuerdo con Billboard, la canta-autora podría ganar de su gira más de mil millones de dólares solamente por la venta de boletos. Sin embargo, la venta de mercancía también ha hecho que la cantante gane una buena cantidad de dinero.

The Eras Tour es el nombre de la gira de Taylor Swift, en la cual realiza un repaso de sus 10 álbumes de estudio. Este tour es especial, pues por primera vez la cantante incluyó a México con cuatro fechas.

Después de la venta de boletos, la compra de productos de la cantante empezó a moverse y las ventas online no fueron la excepción. Según lo comentado por Tiendanube a NotiPress, el movimiento no solamente se dieron en tiendas enfocadas en merch de Taylor Swift, sino también en otras categorías relacionadas con la realización de looks.

Junio y julio fueron los meses de mayor venta en lo que va del 2023, incluso, julio presentó ventas constantes. Las cardigans, playeras de los distintos álbumes y sudaderas fueron los productos más vendidos, pero la tendencia en julio llegó a ser la compra del set de brazaletes. Es tradición previo a los conciertos de Swift realizar brazaletes de la amistada para después intercambiarlos durante la noche.

Por su parte, la facturación aumentó un 119 por ciento, llegando a tener un incremento en dos veces el número de órdenes en comparación con el primer semestre del 2023. El ticket promedio en tiendas enfocadas en Taylor Swift de enero a julio fue de mil 197.60 pesos y durante julio creció un 8%.

El fenómeno de la cantante, el cual ha sido marcado por su voz, sus rupturas amorosas que quedan plasmadas en sus canciones, así como el estilo de sus Eras, han provocado una tendencia entre los swifties. Durante su gira por Estados Unidos, miles de seguidores se inspiraron en cada Era para realizar un outfit y así asistir a sus conciertos.

Según la plataforma de e-commerce, en México se reafirma la tendencia, pues, en la categoría de Moda se destaca la venta de productos como medias, tops de colores y pedrería, ideales para hacer un look estilo Bejeweled. Por su parte, en la categoría de Belleza resaltan las sombras de ojos spray de cuerpo con brillos, dando un ticket promedio de mil 295 pesos.

Los principales métodos de pagos son la tarjeta de crédito en 47% de los casos, débito en el 32% y transferencia bancaria en el 13%. Respecto a los envíos, el 79% prefirió apps de envíos, 17% personalizados y 4% recolección en tienda. Además, los estados con mayor participación en este merchandising fueron Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa.

Siendo su primera vez en México, los fans de Taylor Swift se encuentran eufóricos por los conciertos y ya están listos con sus looks inspirados en cada era para demostrar su amor por la cantante.