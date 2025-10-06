36 C
Taylor Swift rompe el récord de streaming en Spotify el primer día de estreno de su disco

By El Periódico USA
Taylor Swift regresa menos de un año después de poner fin a su monumental Eras Tour con 'The Life of a Showgirl', su duodécimo álbum de estudio, que convierte su vida en un espectáculo de glamour y drama, celebrando la teatralidad y la energía del pop en su máxima expresión. EFE/ Republic Records / Mert Alas & Marcus Piggot SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El nuevo disco de Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl’, se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va de 2025, confirmó la plataforma.

Spotify había confirmado a principios de esta semana que el duodécimo disco de la cantante ya había batido el récord de la plataforma de mayor cantidad de pre-guardados para un álbum, al superar los 5 millones.

Swift lanzó el álbum a medianoche menos de un año después de poner fin a su monumental ‘The Eras Tour’, la gira mundial con la que mostró su poderío en la industria como una de las figuras pop más importantes de la actualidad.

Con ‘The Life of a Showgirl’, Swift se alejó de la introspección melancólica de ‘The Tortured Poets Department’ (2024), y los sonidos oscuros y reflexivos que habían marcado sus últimas producciones y en cambio retoma las bases del pop más clásico que marcó sus primeras etapas, un poco gracias al retorno de los productores Max Martin y Shellback, con quienes trabajó en temas como ‘Blank Space’ o ‘Shake It Off’.

El disco, que celebra su vida entre bastidores tras la experiencia que vivió durante su última gira, llega en un momento dulce para Swift quien recientemente anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y tras haber recuperado la propiedad de los masters de grabación de sus primeros seis álbumes.

