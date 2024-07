‘Te Amé’: El Nuevo Single de La banda ecuatoriana ZERO que Te Hará Sentir el Lado Más Intenso del Amor

New York, New York. – [@dasa_comunicaciones] – La banda ecuatoriana Zero está emocionada de anunciar el lanzamiento de su quinto single del nuevo álbum de estudio “Latitud”, titulado “Te Amé”. Esta canción, compuesta por el vocalista y guitarrista Pablo Villacis, fue escrita en la ciudad de Nueva York durante una época de transición personal del compositor, marcada por un amor fallido y muchas emociones no dichas.

“Te Amé” es una balada-rock que profundiza en el lado oscuro del amor y el sentimiento de desilusión cuando uno se da cuenta de que el amor no era igual de fuerte para ambos. La canción es notable por su estructura lírica reducida, eliminando el segundo verso y pre coro para dejar espacio a un puente musical largo y dramático, permitiendo a los oyentes sumergirse y crear su propia historia.

El single fue producido por David Villota en los Sound and You Studios en Quito, Ecuador. Villota, un productor cercano a la banda desde sus inicios, ha tenido un papel crucial en el proceso creativo de “Latitud”.

La canción presenta una peculiaridad en su letra con estrofas reducidas, optando por un puente musical extendido para enriquecer la experiencia auditiva y emocional del oyente. “Te Amé” se centra en el género balada-rock, explorando el lado más doloroso del amor y la desilusión.

El video musical fue grabado en las afueras de Quito bajo la dirección de Alejo Falcón, colaborador habitual de la banda. Protagonizado por la bailarina profesional Ana Cristina Mejía, el video narra las etapas de una ruptura amorosa, desde la tristeza inicial hasta el renacimiento a través de la pasión por el baile.

Tras recibir tres nominaciones a premios nacionales y ganar el premio a la mejor canción ecuatoriana en 2021 con “Oeste”, la banda apuesta por un tono más introspectivo y lento en “Te Amé”, ofreciendo a su audiencia una nueva forma de conectarse con las facetas más difíciles del amor.

Este será el único lanzamiento de la banda para este año, ya que se centrarán en completar las cinco canciones restantes de su álbum “Latitud”.