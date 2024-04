Tecate Pa’l Norte 2024 ruge con fuerza ante miles de asistentes

El león más ascendente de todos se apoderó de México por doceava ocasión.

Música, entrega, euforia, y nueve imponentes escenarios por los que desfilaron más de 150 artistas de primer nivel fueron el alma de la doceava edición del festival más ascendente de México: Tecate Pa’l Norte.

Múltiples géneros musicales y todo tipo de talentos, aunado a un mar de sentimientos fueron los ingredientes para la receta que esta edición 2024 nos cocinó el león más querido de Latinoamérica durante tres días.

El estandarte de Tecate Pa’l Norte es la fusión de géneros que se vive sobre sus escenarios, creando memorias únicas y de lo más diferentes. Es así como el público un día pasó de hacer vibrar el espíritu con Keane y joyas como “Somewhere Only We Know” transformando el frenesí colectivo en algo verdaderamente terapéutico, a encender el ambiente con lo mejor de los corridos tumbados a cargo del artista del momento, Peso Pluma, en el escenario Tecate Light con una presentación extensa y muy especial que atrajo como marea al público.

Los encargados de llenar de recuerdos gratos el aire que se respiraba fueron Blink-182, que con su punk rock hicieron que el alma adolescente de miles cobrara vida con himnos como “All the Small Things”, “What’s My Age Again?” o “The Rock Show”. Pero el rock californiano no fue el único en encender esta edición, pues Maná, una de las bandas más grandes que ha dado México, también estuvo presente con insignias como “Oye Mi Amor”, “Mariposa Traicionera”, “Clavado en un bar”, entre otros diamantes del rock mexicano.

Otra de las joyas que trajo esta doceava edición fue la presentación de Thirty Seconds to Mars en el escenario Tecate Original, y es que pareciera que Jared Leto no viene de este mundo. Ataviado con una túnica gra y unos lentes oscuros, el cantante inyectó vida en cada fibra de los asistentes con el potente repertorio que incluyó temas como “This Is War”, “Walk on Water”,y “Rescue Me”, donde la euforia fue tal que se animó a subir a fans al escenario, entre ellos un fan muy especial en silla de ruedas, para vivir en carne propia la experiencia de “30STM”.

Y si se habla de frontmans de primer nivel, Dan Reynolds se lleva la corona, y es que lo vivido con Imagine Dragons sobre el escenario de Tecate Pa’l Norte fue magia pura. Ímpetu, y una buena vibra palpable hasta la médula fue lo que se pudo disfrutar con la actuación de la banda originaria de Las Vegas al ritmo de “Radioactive”, “Believer”, “Bones” y más.

Louis Tomlinson también hizo lo suyo en el escenario Tecate Light convocando a miles para disfrutar no solo de éxitos como la aplaudida “Out Of My System”, sino también para rememorar los tiempos de One Direction con canciones como “Drag me down” y “Night Changes”.

La sensualidad también fue parte sustancial de esta edición con presentaciones como la de Kenia Os y Anitta, quien por cierto festejó a lo grande su cumpleaños subiendo al escenario a Peso Pluma para interpretar juntos el tema “Bellaqueo”, mismo que culminó con un inesperado beso entre ambos. ¡Cuánta sorpresa!

Ahora que si se habla de momentos inesperados, este año sí que se gozó con el tradicional Escenario Sorpresa. El primer día de actividades trajo al mundo una dosis de reggaetón nostálgico con Angel y Khriz; luego el público pasó a cantar “Diabla” con el mismísimo Xavi sobre las tarimas. El segundo día las sorpresas estuvieron a cargo de Capital Cities, y posteriormente con el mismísimo Bobby Pulido interpretando “Desvelado”. Para finalizar, el tercer día el público de Tecate Pa’l Norte se vio sorprendido por La Factoría, para finalmente ponerse a bailar con “Suavemente” de Elvis Crespo como última sorpresa de la edición.

Tecate Pa’l Norte también da rienda suelta a los regresos, y muestra de ello fue el de Belanova. La banda deleitó con canciones como “Cada Que…” y “Baila mi corazón”, pero no fue hasta “Rosa Pastel” que sacaron su as de la manga subiendo al escenario a Jay de la Cueva caracterizado como vendedor de cerveza para sorprender a todo el público. ¡Uno de los grandes momentos del festival!

Fue así como a lo largo del festival se vivieron momentos únicos que regalaron a su gente imágenes imborrables en esta doceava edición con grandes artistas como Chencho Corleone, Tokyo Ska Paradise, Bad Religion, Turnstile, Aterciopelados, The Warning, Belanova, Enanitos Verdes, Santa Fe Klan y más de cien artistas más que hicieron vibrar el alma melómana de México.

¡Nos vemos en 2025!