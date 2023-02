Ted Cruz apoya ley para limitar mandato de senadores pero busca reelegirse

(EFE).- El republicano Ted Cruz defendió su intención de buscar un tercer mandato representando al estado de Texas en el Senado de Estados Unidos, a pesar de que recientemente presentó un proyecto de ley que restringiría el mandato de los senadores a solo dos periodos.

En entrevista con el programa de CBS News “Face the Nation”, Cruz dijo el domingo que “es un apasionado defensor de los límites de mandato”.

“Creo que el Congreso funcionaría mucho mejor si cada senador se limitara a dos mandatos, y si cada miembro de la Cámara (de Representantes) se limitara a tres mandatos”, declaró el republicano.

Cruz presentó el mes pasado, junto con el representante federal Ralph Norman, un proyecto para establecer límites al mandato de los legisladores bajo el argumento de que los periodos cortos ofrecerían una “rendición de cuentas que se debe desde hace mucho tiempo”.

No obstante, Cruz ha dicho que se presentará en las elecciones de 2024 para reelegirse para su tercer mandato, por lo que la periodista Margaret Brennan lo cuestionó sobre la contradicción.

El senador hispano contestó que cuando se apruebe el proyecto “felizmente” lo acatará.

“Estaré más que feliz de cumplir con las mismas reglas que se aplican para todos. Pero hasta entonces, voy seguir luchando por treinta millones de texanos porque ese es el trabajo que me han pedido que haga”, ahondó el legislador conservador.

Cruz es senador desde 2013. En 2016 se lanzó a la carrera republicana para obtener la Presidencia, y logró ser el segundo aspirante que obtuvo más votos de delegados, después de Donald Trump.

El senador aún no ha indicado si también buscará la nominación republicana como candidato a la Presidencia en 2024.

Según la ley de Texas, Cruz puede postularse para la Presidencia y también buscar la reelección al Senado al mismo tiempo.