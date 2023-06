Tenoch Huerta califica de “falsa y sin fundamento” la acusación de depredador sexual

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El actor mexicano Tenoch Huerta calificó como “falsa y completamente sin fundamento” la acusación de depredador sexual que su expareja, la saxofonista María Elena Ríos, había vertido en su contra el pasado fin de semana.

“Aunque de ninguna manera soy perfecto, sé que estas acusaciones son simplemente falsas. (…) Debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas”, añadió Huerta en un comunicado difundido a través de Instagram, en el que anunció la contratación de un equipo legal para proteger su “reputación”.

Huerta ganó fama internacional al encarnar a Namor, uno de los antihéroes del universo Marvel, en el filme “Black Panther: Wakanda Forever”.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista + una buena porción de victimización”, tuitéo la mexicana María Elena Ríos el sábado.

Una publicación a la que le siguió otra en la que aseguró que no busca ser “famosa” y que no lo denunció cuando eran pareja porque México es “un país machista, donde la justicia es inalcanzable”.

Las acusaciones, que causaron un importante revuelo en las redes, comenzaron horas antes, cuando Ríos utilizó la misma plataforma para cargar contra Poder Prieto, un colectivo mexicano que promueve erradicar el “racismo sistémico”, por proteger al “violentador y depredador sexual” Tenoch Huerta.

Poder Prieto había respaldado al actor después de que este no reconociera públicamente que la capa de plumas que vistió en la pasarela de Milán en septiembre del año pasado fue confeccionada por la artesana indígena purépecha Feliciana Hernández Bautista.

Ante la controversia suscitada, Huerta aportó públicamente su versión sobre las últimas acusaciones. Según él, se producen después de que Ríos comenzara a “tergiversar” sus interacciones tras el fin de su relación “consensuada”, “amorosa, cálida y de apoyo mutuo”.

El comunicado de Huerta, quien también es conocido por otras exitosas series como “Narcos: México”, concluyó con un agradecimiento a todos los que están dispuestos a “reflexionar antes de precipitarse a una conclusión falsa e injusta”.