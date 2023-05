Termina emergencia por viruela del mono ¿Cómo evolucionó esta enfermedad?

Viruela símica levantó la alerta roja en 111 países, al finalizar su estado de emergencia dejó un saldo de 87 mil afectados y 140 muertos, informó la OMS

NotiPress.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia internacional por el brote de viruela símica. Con motivo de la terminación de la alerta, la cual afectó a 87 mil personas en 111 países y dejó un saldo de 140 muertos, se presentan los puntos claves y respuestas a la enfermedad.

• ¿Qué es?

De acuerdo con la OMS, la viruela de mono es una enfermedad infecciosa ocasionada por un virus, la cual puede provocar erupción dolorosa, inflamación de los ganglios linfáticos y fiebre. Cualquier persona puede contraer el padecimiento si tiene contacto con humanos o animales infectados o materiales contaminados.

Se ocasiona por un virus con envoltura y ADN Bicatenario de la familia Poxviridae, género Orthopoxvirus. Este tipo de virus pertenece a la familia de la viruela humana, viruela vacuna, vaccinia y otros.

• Resurguimiento

En 1958 se descubrió este virus en monos destinados a la investigación, sin embargo, no fue hasta 1970 que se notificó el primer caso humano, siendo un niño de nueve meses en la República Democrática del Congo. La enfermedad tuvo una emergencia paulatina en las regiones de África Central, Oriental y Occidental tras la erradicación de la viruela en 1980.

Después de 1970, se registraron casos esporádicos en varias zonas de África y en 2003 hubo en Estados Unidos un brote relacionado con animales salvajes importados. Anualmente, se notifican miles de casos en la República Democrática del Congo y a partir de 2017, Nigeria ha sido un punto de contagio entre viajeros y nativos.

Sin embargo, en mayo de 2022 surgió un brote que se extendió por Europa, América y después por las seis regiones de la OMS. Campos refugiados de la República de Sudán concentran gran parte delo brote, pero la institución no ha encontrado su origen zoonótico.

• Estigma

Contraer viruela de mono traía consigo un estigma y discriminación, pues afectó principalmente a los hombres homosexuales y bisexuales. La narrativa provocó que las personas infectadas no recibieran atención médica adecuada y oportuna, agravando su estado de salud. Sin embargo, las autoridades de salud a nivel mundial desmintieron que solamente la enfermedad podía afectar a la comunidad LGBTQ+.

• ¿Y las vacunas?

A diferencia de la Covid-19, la OMS consideró que la vacunación masiva contra la viruela de mono no era necesaria. Sin embargo, la Unión Europea, una de las regiones más afectadas, aseguró que liberaría vacunas para tratar la epidemia. Para algunos funcionarios, la campaña de vacunación no bastaría para frenar la enfermedad, por lo cual hicieron un llamado a los infectados a quedarse en casa.