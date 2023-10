¿Tesla cancela su planta de vehículos eléctricos en Nuevo León, México?

No es por la escasez de agua pero Tesla podría cancelar la fábrica en Nuevo León

(Notipress).- Según la biografía de Elon Musk de Walter Isaacson, Tesla podría cambiar el rumbo de la fábrica anunciada en Nuevo León, México, y no es por falta de agua

Tesla, propiedad de Elon Musk, mantuvo conversaciones con el Gobierno de México y el 28 de febrero de 2023, fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien confirmó la llegada de la fábrica a Nuevo León. Incluso, el mandatario mexicano explicó, había acordado que Tesla se comprometía con el uso del agua debido a la escasez en el estado gobernado por Samuel García. La biografía más reciente del magnate de origen sudafricano pone en duda la cancelación de la planta en México de Tesla, al menos desde el espíritu original.

AMLO aseguró, la llegada de Tesla a México “son buenas noticias”. En el Investor Day de Tesla el 1 de marzo de 2023, Elon Musk anunció un plan maestro para traer a México inversiones por 4 mil 500 millones de dólares y aseguró, Tesla en México sería complementaria a otras plantas. En ese entonces, AMLO compartió, “fue muy buena la conversación con el Elon Musk” sobre abrir la planta en México. Incluso, el gobernador de Sonora compartió información sobre el Plan Sonora y cómo podría beneficiar la fabricación de baterías de vehículos eléctricos en México. Lo cierto es que ya no hubo novedades y en abril Tesla anunció nueva fábrica de baterías en Shangai.

En la biografía más reciente de Elon Musk, Walter Isaacson detalla las conversaciones del magnate de origen sudafricano con la propuesta de un vehículo pequeñp y económico de 25 mil dólares. Es conocido que Musk siempre se posicionó con Tesla con precios no tan accesibles a la población en general, pero un análisis del equipo sostenía, para que Tesla pudiera crecer un 50% al año, necesitaba construir el coche pequeño y económico.

“El mercado mundial para un automóvil semejante es enorme”, puede leerse en la biografía

La fábrica de Tesla en Monterrey

Al principio, a Musk no estaba le entusiasmaba la idea de un vehículo pequeño y económico, pero su entusiasmo fue creciendo a finales de febrero de 2023. Además del vehículo pequeño y económico de 25 mil dólares, la visión de Musk siempre apuntó a los Robotaxis. Ante ello, en la biografía se desprende que “Musk decidió en un principio que Tesla levantaría una nueva fábrica en el norte de México, a unos 640 kilómetros al sur de Austin, que se diseñaría desde cero para producir esos coches“.

Esto coincide con las declaraciones del Investor Day del 1 de marzo y también con las del gobernador de Nuevo León, Samuel García y el propio presidente de México, López Obrador. En ese momento, la crisis por escasez de agua en Nuevo León puso en relieve si tenía que ser Nuevo León u otro estado mexicano sin escasez del líquido vital. Pero nada tenía que ver la coyuntura de la falta de agua en el norte de México con la visión de Elon Musk.

Sin embargo, Musk analizó en los siguientes meses el asunto más de cerca y descubrió un problema en esa decisión de montar la planta en el norte de México. Musk siempre pensó que los diseñadores debían estar al lado de la cadena de producción y montaje, siendo inviable la fabricación del nuevo vehículo pequeño y económico de forma remota.

En mayo de 2023, Elon Musk decidió cambiar la localización inicial planteada en Nuevo León, México hacia Austin, Texas.

“Los ingenieros de Tesla tienen que estar en la cadena de montaje para que todo funcione bien, y todo el mundo no se va a mudar a México”, explicó Elon Musk.

Esto involucraba tanto a los vehículos pequeños económicos como a los Robotaxis. Durante el verano de 2023, Elon Musk pasó horas cada semana trabajando en los detalles de cada estación de la cadena, “encontrando modos de ahorrar milisegundos en cada paso del proceso”, indica el libro.

Al momento de escribir el contenido, Tesla no ha confirmado la cancelación de la planta cerca de Monterrey, en Nuevo León, México. A juzgar por la biografía, el destino de la planta en México ya no sería la misma que cuando se confirmó la noticia y Tesla no difundió información sobre qué rumbo tomaría la inversión en México. Tampoco informó la empresa ni el Gobierno de México ni de Nuevo León, cuándo se daría inicio al desembolso de las inversiones. Quizá esto explique la demora en la puesta en marcha de la planta de Tesla en México desde su anuncio original.