Texans barren a 49ers en el inicio de la semana 3 de la pretemporada de NFL

Redacción Deportes, (EFE).- Los Houston Texans barrieron 17-0 a los San Francisco 49ers en el inicio de la semana tres, última de la pretemporada de la NFL.

El ataque de los Texans, liderado por su quarterback principal Davis Mills, tomó ventaja en el primer cuarto con una anotación por tierra del novato Dameon Pierce, recién llegado al equipo en este año; el chico de 22 años corrió para 37 yardas en seis acarreos.

En la segunda mitad Mills amplió la ventaja 14-0 con un envío a las diagonales para Chris Moore. El pasador dejó el juego con 58 yardas, seis pases completos, un touchdown y una intercepción.

El quarterback Kyle Allen cerró el juego para Houston que alargó el dominio 17-0 con un gol de campo en el tercer cuarto.

En San Francisco la ofensiva encabezada por el novato Trey Lance, quien recibirá la oportunidad de empezar su primera temporada como titular por delante del veterano Jimmy Garoppolo, no caminó.

La línea no le dio tiempo a Lance para encontrar a sus receptores, entre ellos el estelar Deebo Samuel, quien jugó por primera vez en esta pretemporada.

Lance sumó 49 yardas, conectó siete de 11 pases en un primer cuarto en el que no pudo llevar a su equipo a anotar.

Tampoco con Nate Sudfeld, pasador tres, el ataque de los 49ers funcionó en el segundo cuarto. Sudfeld fue interceptado en su primera serie. En el último periodo Brock Purdy, cuarto pasador de San Francisco, sufrió una intercepción.

En otro partido los Kansas City Chiefs vencieron 17-10 a los Green Bay Packers.

En el duelo Kansas City uso a Chad Henne, quarterback dos, y a Shane Buechele, tres, quien conectó dos touchdowns.

Los Packers utilizaron a Jordan Love, suplente de Aaron Rodgers, en la primera mitad; consiguió un pase de anotación. En la segunda mitad Danny Etling lideró a Green Bay.

Con los Chiefs Patirck Mahomes, quarterback estelar del equipo, sólo ingresó al campo para rendir un homenaje a la leyenda Len Dawson, mariscal de campo que llevó a Kansas City a ganar el Super Bowl IV; falleció el miércoles a la edad de 87 años.

En la ofensiva inicial, en la reunión antes de la primera oportunidad, en vez de formar un círculo para planear la jugada, Mahomes se paró frente a sus compañeros como lo hacía Dawson en los años 60, en su llamada “Choir Huddle” (reunión del coro).

La remembranza le valió a Patrick Mahomes una ovación de la afición que asistió al Arrowhead Stadium, hogar de los Chiefs.

Partidos de la semana tres de la pretemporada de la NFL:

Viernes 26.08: Bills-Panthers, Seahawks-Cowboys, Chargers-Saints y Patriots-Raiders.

Sábado 27.08: Jaguars-Falcons, Rams-Bengals, Bears-Browns, Cardinals-Titans, Eagles-Dolphins, Commanders-Baltimore, Buccaneers-Colts y Vikings-Broncos.

Domingo 28.08: Giants-Jets y Lions-Steelers.